Литургические чтения: 7 АПРЕЛЯ. Понедельник V недели Великого поста

«‘Господи, я не понимаю, не знаю, почему это происходит, но я вверяю себя Тебе’, – вот единственно возможная молитва, которую мы можем возносить, идя через ‘долины смертной тени’ нашего времени. Единственный возможный ответ – вверить себя Богу, Который, как напоминает Св. Писание, никогда не оставляет Свой народ» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 14.03.2016).

Или: Св. Иоанн Баптист де ла Салль, пресвитер

Святой Иоанн Баптист де ла Салль родился 30 апреля 1651 года в Реймсе в знатной католической семье. В 16 лет он стал каноником реймского собора, а затем продолжил изучение богословия. В 27 лет, окончив университет по литературе и философии, он принял сан пресвитера. На пути духовного становления его наставником стал св. священник Николя Ролан. Де ла Салль увидел в деле образования путь к воспитанию христианским ценностям и социальной справедливости. Вдохновлённый школами, основанными мирянином Ньелем, он начал готовить учителей, собирая их в общины и обучая не только педагогике, но и духовной жизни. Чтобы быть ближе к ним, он оставил свой дом и стал жить среди тех, кто посвятил себя преподаванию. В 1680 году появилась Конгрегация братьев христианских школ — первая мужская монашеская община, члены которой как правило, не были священниками: они посвятили себя образованию детей из бедных семей. Святой совершил революцию в преподавании: вместо индивидуального обучения ввёл классы, заменил латинский язык на разговорный французский, обновил методику обучения и заложил основы массового народного образования. Все школы, открытые его конгрегацией, были бесплатными, чтобы образование стало доступным каждому. Братья-христиане носили чёрную рясу с белым нагрудником, плащ и деревянные башмаки – символ их простоты и самоотверженности. Труды де ла Салля встретили сопротивление: реформы вызывали критику, а общество не было готово к таким переменам. Несмотря на трудности, его монашеская община расширялась, а в 1688 году братья прибыли в Париж. Вскоре испытания усилились, и, казалось, всё рушится. Чтобы спасти дело жизни, святой переселился с общиной в маленькую деревню Сен-Йон, близ Руана. Там, в молитве и покаянии, он провёл последние годы и скончался в Страстную пятницу, 7 апреля 1719 года. Сегодня его наследие живёт в тысячах школ по всему миру, сохраняя его главное убеждение: учиться самим, чтобы учить других.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Дан 13,1-9.15-17.19-30.33-62

В те дни: В Вавилоне жил муж, по имени Иоаким. И взял он жену, по имени Сусанну, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители её были праведные и научили дочь свою закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома его; и сходились к нему Иудеи, потому что он был почётнейший из всех. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин-судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. И видели её оба старейшины всякий день приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней; и извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. И было, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили её. И сказала она служанкам: принесите мне масла и мыла, и заприте двери сада, чтобы мне помыться. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины, и прибежали к ней, и сказали: вот, двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобою был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих. Тогда застонала Сусанна и сказала: тесно мне отовсюду: ибо, если я сделаю это, смерть мне; а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом. И закричала Сусанна громким голосом; закричали также и оба старейшины против неё. И один побежал, и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги её чрезвычайно были пристыжены; потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу её, пришли и оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать её смерти. И сказали они перед народом: пошлите за Сусанною, дочерью Хелкия, женою Иоакима. И послали. И пришла она, и родители её, и дети её, и все родственники её. Родственники же и все, которые смотрели на неё, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову её. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце её уповало на Господа. И сказали старейшины: когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками, и затворила двери сада, и отослала служанок. И пришёл к ней юноша, который скрывался там, и лёг с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них, и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был сильнее нас и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили, и допрашивали: кто был этот юноша? но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили её на смерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала: Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий всё прежде бытия его! Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот, я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. И услышал Господь голос её. И когда она ведена была на смерть, возбудил Бог святой дух молодого юноши, по имени Даниила, и он закричал громким голосом: чист я от крови её! Тогда обратился к нему весь народ, и сказал: что это за слово, которое ты сказал? Тогда он, став посреди них, сказал: так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против неё засвидетельствовали. И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины: садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство. И сказал им Даниил: отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их. Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: состарившийся в злых днях! ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит: «невинного и правого не умерщвляй». Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом? Он сказал: под мастиковым. Даниил сказал: точно, солгал ты на твою голову; ибо вот, Ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечёт тебя пополам. Удалив его, он приказал привести другого, и сказал ему: племя Ханаана, а не Иуды! красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твоё. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами; но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак скажи мне: под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою? Он сказал: под зелёным дубом. Даниил сказал ему: точно, солгал ты на твою голову; ибо Ангел Божий с мечом ждёт, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас. Тогда всё собрание закричало громким голосом, и благословили Бога, спасающего надеющихся на Него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали; и поступили с ними так, как они зло умыслили против ближнего, по закону Моисееву, и умертвили их; и спасена была в тот день кровь невинная.

Толкование

Цель пророка Даниила – показать, что Бог не оставляет невинных. Два старых лицемера, ослепленные порочными желаниями, строят козни против Сусанны. Их страсть заслоняет им Всевышнего, и, чтобы не чувствовать вины, они отворачивают от Него глаза, погрязая в собственных страстях. оказавшись перед несправедливым обвинением, Сусанна не ищет человеческого оправдания, а целиком уповает на Господа. Благодаря вмешательству юного пророка Даниила обман раскрывается и утверждается справедливость. Сегодня, когда многие ищут защиты в гаданиях и гороскопах, пример Сусанны напоминает, что истинная опора – в Боге. Как говорит Ответный псалом: «Не убоюсь зла, ибо Господь со мной».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 8,12-20

В то время: Говорил Иисус к фарисеям и сказал им: Я свет миру; кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь; свидетельство Твоё не истинно. Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Моё истинно; потому что Я знаю, откуда пришёл и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти; Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой истинен; потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что ещё не пришёл час Его.

Толкование

Евангельский рассказ переносит нас в дни праздника Кущей, когда в Иерусалимском храме и домах зажигаются светильники – знак Божьего водительства во время Исхода. В этом контексте Господь Иисус провозглашает: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Без света человек теряет ориентиры, погружается в смятение и рискует сбиться с пути, потерять цель. Свет же приносит уверенность, покой и одновременно раскрывает важнейшие вопросы жизни. Христос не просто называет Себя светом, но ждёт ответа – примем ли мы Его или отвергнем, как когда-то отвергли Его современники? Тот, кто верит в Господа, видит весь путь жизни, ибо Христос – утренняя звезда, которая никогда не меркнет.