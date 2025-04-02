Литургические чтения: 6 АПРЕЛЯ. V воскресенье Великого поста

«Эпизод о женщине, взятой в прелюбодеянии, призывает каждого из нас осознать, что мы грешники, и выпустить из рук камни клеветы, осуждения и сплетен, которые мы иногда хотели бы бросить в других. Злословя о других, бросая в них камни, мы уподобляемся этим фарисеям» (Папа Франциск, Angelus 07.04.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 43,16-21

Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу; все легли вместе, не встали; потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.

Толкование

Пятое воскресенье Великого поста открывается словами утешения Исайи. Пророк напоминает об историческом Исходе избранного народа, но призывает не оглядываться назад, ибо Всевышний продолжает творить великие дела в настоящем. Как когда-то Он открыл море, чтобы избавить израильтян, так и ныне Он прокладывает путь в пустыне для своего народа. Господт неизменно верен Своему завету и не перестаёт действовать в мире и в сердцах людей, открывая перед ними новые, неизведанные пути к спасению. Ни сомнения, ни слабости, ни грех не могут окончательно отделить человека от Господа, ибо Он – Избавитель. Эти истины помогают нам вступить в Страстную неделю с радостью и благодарностью, восхваляя Бога словами Ответного псалма: «Господь сотворил великое над нами».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Флп 3,8-14

Братья: Всё почитаю ущербом ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нём не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мёртвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

Толкование

Апостол встретил Господа, испытал Его милость, и ради Него оставил все, чтобы приобрести Христа. Познание Господа превосходит любые земные достижения, и праведность обретается не через исполнение Закона, а через веру и любовь к Спасителю. Павел сравнивает свою духовную жизнь с бегом атлета: он ещё не достиг совершенства, но стремится к высшему познанию Иисуса Христа. Это познание основывается не на знании закона, а на переплетении уз любви, которое устремляет апостола к будущему, к цели, к награде, которую Бог уготовал на небесах. Блаженным мы, если можем проявлять такую любовь к Господу и ближним, если наша единственная цель – это грядущая вечная жизнь в блаженном богообщении!

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 8,1-11

В то время: Иисус пошёл на гору Елеонскую. А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

Толкование

Мы подошли к пятому воскресенью Великого поста, и уже через неделю, после Вербного воскресенья, вступим в Страстную седмицу. Этот путь помог нам осознать, насколько хрупка наша жизнь перед лицом искушений, но в то же время — как надёжно она охраняется Божьим словом. Важно уметь отвечать на вызовы с верой, осознавая, что Бог говорит с нами через каждое жизненное событие. В Его глазах никто не бывает окончательно отвергнут, даже если впадает в тяжкий грех. Господь не бросает в нас камень, Он действует с милосердием, давая нам шанс подняться после падения, укрепляя нас, чтобы мы могли избежать нового греха. Наше стремление – в искреннем желании идти к святости, непрестанно полагаясь на Божью помощь, уповая на Его безграничную любовь.