Литургические чтения: 5 МАЯ. Понедельник III недели Пасхи

«Господь пробуждает нас свидетельством святых и мучеников, возвещающих, что следовать за Иисусом означает исполнять Его миссию: проповедовать лето Господне благоприятное» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 20.04.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 6,8-15

В те дни: Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил ругательные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестаёт говорить ругательные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо Ангела.

Толкование

Иудеи сгорают от зависти к диакону Стефану не только из-за нового учения, которое он провозглашает, но и потому, что он творит столько чудес и все следуют за ним. Слово Стефана – неотразимый, живой огонь, и диакон получает от Бога чудеса, о которых просит с чистым сердцем. Это совершенно новый способ говорить о Боге, исполненный жизненной силы и новизны. В Стефане видят небесного ангела, но на самом деле он простой человек... Стефана отличает то, что он абсолютно верит в Христа и любит Его всем сердцем. Он хорошо понимает, что Господь Иисус – это совершенно новая жизнь в мире, и что теперь все призваны открыть сердца Святому Духу. По этой причине Стефан непобедим. Есть ли такие люди сегодня? Конечно, есть! Это истинные верующие, смиренные святые, возможно, живущие по соседству. Они не просто энтузиасты на словах, но исполнены Святого Духа и действуют с Божественной силой. Попросим Господа послать нам таких непобедимых людей, чтобы они пришли и снова принесли созидательный огонь Святого Духа на нашу землю.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,22-29

На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Иисуса, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришёл? Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст Вам Сын Человеческий; ибо на Нём положил печать Свою Отец, Бог. Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.

Толкование

Толпа пересекает озеро в поисках Иисуса. Конечно, они ищут Его из-за хлеба, который ели, но это тоже кое-что. Небесам угодно, чтобы все люди на земле искали Иисуса. Господь сразу же просит этих людей искать скорее пищу для вечной жизни. И они принимают новый призыв, не совсем понимая, что им нужно делать; они просят новых указаний, и Христос предписывает не конкретное действие, а жизненный выбор: верить. Итак, вера – это труд, более того, это труд в высшем смысле слова.