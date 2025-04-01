Литургические чтения: 5 АПРЕЛЯ. Суббота IV недели Великого поста

«Иисус – Господь! Никто не говорит так, как Он! Лишь у Него есть слова милосердия, способные исцелять раны нашего сердца. Только у Него есть слова вечной жизни. Слово Христово всесильно, и сила его не от мира, но от Бога: оно сильно в смирении и даже в немощи. Сила Его Слова – это сила любви, не знающей границ, побуждающей любить других прежде себя» (Папа Франциск, Св. Месса на площади Плебисцита, Неаполь, 21.03.2015 года).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 11,18-20

Господь открыл мне, и я знаю; Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: «положим ядовитое дерево в пищу его, и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Но, Господи Саваоф, Судия праведный, испытующий сердца и утробы! дай увидеть мне мщение Твоё над ними; ибо Тебе вверил я дело моё.

Толкование

Последовав призыву Господа, Иеремия стал вестником Его слова, но сограждане пророка хотели усложнить ему жизнь. Верность миссии имеет горькую сторону, что приводит Иеремию к желанию отомстить. Он чувствует себя гонимым, но он не реагирует прямо, не защищается, а доверяет свое дело Богу. В то время, когда общество стремится взять правосудие в свои руки, пророк восстает как знак и свидетельство. Он предвосхищает Иисуса, истинного «кроткого агнца, ведомого на заклание», Который принесет Себя в жертву за наши грехи, победив их на Кресте. Именно с таким духом нам предлагается жить в это время покаяния, осознавая, что лишь в Господе мы находим надёжное убежище.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 7,40-53

В то время: Многие из народа, услышав слова Иисуса, говорили: Он точно пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придёт? Не сказано ли в Писании, что Христос придёт от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак произошла о Нём распря в народе. Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук. Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников или фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам.

Толкование

Сегодняшний евангельский текст представляет реакцию людей на слова и действия Иисуса, о которых мы уже размышляли вчера: одни говорили, что Он действительно пророк, другие видели в Нем Христа. На это звучало возражение, что Христос не может быть из Галилеи, поскольку в Писании сказано, что Он придет из Вифлеема. В народе возникли оживленные споры о Нем. Встреча с Иисусом не оставляет никого равнодушным, и каждый занимает собственную позицию. Восхищенные словами Иисуса солдаты не арестовывают Его; священники и фарисеи реагируют с презрением; Никодим, тайно посещавший Иисуса, просит выслушать Христа. После этих четырех недель Великого поста возникает вопрос: какое решение мы принимаем по отношению к Господу, – на чьей мы стороне в этом споре?