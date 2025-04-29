Литургические чтения: 4 МАЯ. IV воскресенье Пасхи

«Пасти Народ Божий со смирением и любовью, как это делал Иисус – именно эту миссию Господь поручает Петру. Да, он может по-человечески грешить и ошибаться, но должен пасти с любовью: “Потому что эти овцы не твои овцы, они Мои, – говорит Господь. – Люби! Если ты Мой друг, то должен быть другом и для них”» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 02.06.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 5,27b-32.40b-41

В те дни: Спросил Апостолов первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. Пётр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему. И запретив Апостолам говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.

Толкование

Апостолы проявляют большую свободу и независимость по отношению к синедриону, который был главным авторитетом в иудейской религии. Но пришло время проповедовать о главном событии самого иудаизма: Мессия пришел, Он – Иисус. Сын Божий продолжает жить в Церкви, даруя Своего Святого Духа, который помогает справляться с искушениями, отвергать дьявола и зло, жить в духовной радости воскресения. Об этом нельзя молчать! В наше время мы тоже должны кричать о этих истинах с крыш, и неважно, как нас воспримут. Конечно, важно найти правильный способ благовестия, но необходимость провозглашать истину действительно неотложна, потому что без Иисуса мы ничего не можем сделать. Мы видим, что апостолы вышли из синедриона счастливыми, хотя с ними обошлись жестоко, подвергнув бичеванию! Можно ли быть радоваться, если только что подвергся ужасному бичеванию? Возможно, если в нас пребывает Святой Дух. Настоящее зло – не бичевание, а грех.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Откр 5,11-14

Я, Иоанн, видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землёю, и на море, и всё, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков.

Толкование

Святой Иоанн вводит нас в грандиозную небесную литургию: славословия, престолы, алтари, благовония, молитвы, песнопения... Царит великое спокойствие, у каждого своя роль, и все поклоняются единому Господу, Который есть Иисус, Агнец, принесенный в жертву из любви к нам. Литургия, которую мы совершаем в церквях, на самом деле повторяет небесную и таким образом вводит и воспитывает для жизни в грядущей окончательной реальности. Вы когда-нибудь слышали хоровое пение Вечерни в бенедиктинском монастыре? Монахи двигаются слаженно, встают, садятся, кланяются, воскуряют фимиам, возносят возвышенные песнопения… Тогда люди восхищённо говорят: «Такое чувство, будто мы на небесах!». Это действительно недалеко от истины, хотя мы все еще отягощены материей и вещами этого мира. Между земной жизнью и вечной жизнью, между тленной жизнью и славной жизнью существует преемственность. Отсюда следует, что на литургии Церкви отражается истинная реальность. Если мы живем, пребывая в единстве с Церковью Христовой, насыщаясь Словом Божьим и Святыми Таинствами, если мы совершаем дела милосердия и приносим плоды спасения в повседневной жизни, то мы в высшей степени участвуем в жизни небес.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 21,1-19

В то время: Опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Пётр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Пётр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идём и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, – таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нём лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Пётр пошёл и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берёт хлеб и даёт им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своём из мёртвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Пётр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Ещё говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Пётр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Пётр опечалился, что в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострёшь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведёт, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Пётр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.

Толкование

Очевидно, что троекратное признание в любви к Иисусу должно было исправить троекратное отречение, в котором был виновен Петр во дворе первосвященника. Эта связь многократно комментируется Отцами Церкви. Однако далее Господь отвечает Петру: будучи стариком, тот уже не сможет сам одеваться, и ему придется довериться помощи других людей. Пояснение евангелиста («Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Пётр прославит Бога») дает подсказку. Очевидно, что словесного признания Петра в любви к Господу недостаточно. Необходимо ещё более глубокое испытание – смирение. Старик уже не может сам одеться, он должен позволить другому человеку прикасаться к себе, что довольно унизительно. Точно так же старик больше не может спуститься по лестнице, выйти из дома один: его нужно сопровождать во всем, как ребенка в детском саду. Эти знаки дряхления – настоящее унижение, которое делает человека абсолютно смиренным, обнаженным, нуждающимся. Именно через это должен пройти апостол Петр. Целиком предав себя в руки Божьи, он сможет умереть как Иисус, за Иисуса, из любви.