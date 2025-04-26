Литургические чтения: 30 АПРЕЛЯ. Среда II недели Пасхи

«Господь спасает нас не письмом и не указом, – Он спас нас и продолжает спасать Своей любовью, возвращая людям достоинство и надежду» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 10.04.2013).

Или: святой Иосиф Бенедикт Коттоленго

У Бога есть замысел для нашей жизни и для жизни всего мира, и Он посылает конкретные знаки. Для Коттоленго это произошло драматическим образом воскресным утром 2 сентября 1827 года. В Турин из Милана прибыл битком набитый дилижанс, в котором ехала французская семья. У жены, матери пятерых детей, была высокая температура и беременность на поздних сроках. После скитаний по нескольким больницам семья нашла приют в ночлежке, но состояние женщины становилось все хуже и хуже, и они решили поискать священника. По загадочному стечению обстоятельств они встретили Коттоленго, и именно он со скорбью в сердце проводил мать в последний путь, среди разбитой горем семьи. Вернувшись в церковь, Коттоленго молился перед Пресвятым Таинством: «Боже мой, за что? Зачем я тебе понадобился в качестве свидетеля? Что Ты хочешь от меня? Что-то нужно сделать!» Доверяя лишь помощи Божьего промысла, через несколько месяцев он открыл приют для бедных, больных и отверженных, который впоследствии получил его имя. Мистик, глубоко преданный Пресвятой Богородице, он положил начало практике ухода за больными. Папа Римский Пий XI назвал его «гением добра». Святой скончался 30 апреля 1842 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 5,17-26

В те дни: Первосвященник и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу. Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести Апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришёл же некто и донёс им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошёл со служителями и привёл их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями.

Толкование

Гонения и далее сопровождают первую христианскую общину: первосвященник вместе с саддукеями из зависти бросил апостолов в темницу. Таким образом, причиной гонений и ареста является зависть и непринятие явных доказательств: саддукеи не верят в воскресение, и поэтому происходящее заставляет их бояться потерять влияние на народ. Однако ночью Ангел Господень вывел апостолов из темницы и сказал, что они должны продолжать проповедовать в храме. Апостолы повиновались, на рассвете вошли в храм и начали учить. Слово Божье не может быть заключено в темницу, ибо всегда найдется «ангел Господень», готовый освободить его, преодолевая даже те силы, которые будут настроены против него. На кого ополчились первосвященник, саддукеи, синедрион, старейшины, стражники, храмовый начальник? – На нескольких беспомощных и беззащитных апостолов, уповающих лишь на то, что нищий воззовет, и Господь услышит, как поется в Псалме.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 3,16-21

В то время: Иисус сказал Никодиму: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

Толкование

Чтение из Евангелия продолжает вчерашний диалог. Никодим полагал, что имеет дело с авторитетным учителем, но в сегодняшнем отрывке он обнаруживает, что этот учитель оказался Сыном Божьим, Который пришел не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир обрел через Него спасение. Миссия Сына Божьего выражает милосердную любовь Небесного Отца, которую каждый человек волен принять или нет. Господь Иисус есть свет, и «всякий, поступающий по правде, идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Христос говорит: «Радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна». Только этого хочет Иисус: нашей радости.