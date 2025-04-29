Литургические чтения: 3 МАЯ. Свв. Филипп и Иаков, апостолы

«Иисус призывает к молитве, говоря: “Если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне”. Сильно сказано! Мы же можем прийти к Иисусу и попросить: “Ты же обещал, так сделай! Сделай так, чтобы вера не угасала, чтобы проповедь Евангелия продолжалась, помоги нам решить проблемы...”. Есть ли у нас такая смелость в молитве? Или же мы молимся кое-как, в спешке?» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 03.05.2013).

Церковь празднует память апостолов Филиппа и Иакова в один день. Оба они принадлежали к узкому кругу первых учеников, оба сразу и щедро откликнулись на Божий призыв, оба разделили с Иисусом опыт провозглашения Царства, оставаясь рядом с Ним до конца. И оба приняли мученическую смерть. Их мощи помещены в крипте одного старинного римского храма – базилике Двенадцати Святых апостолов, первоначально носившей только их имена.

Филипп происходил из Вифсаиды, был учеником Крестителя и и одним из первых, кто последовал за Иисусом. По преданию, он затем благовествовал скифам и парфянам. Во время Тайной вечери Иисус говорит ему: кто видит Меня – видит и Отца. «Филипп, – отмечает Папа Римский Бенедикт XVI, – учит пребывать с Иисусом и звать других к этому необходимому единению. И ещё он учит, что истинная жизнь обретается лишь тогда, когда мы находим Бога».

Иаков, прозванный Меньшим, возможно, приходился Иисусу родственником – по одной из версий, был Его двоюродным братом. После смерти Иакова Старшего он возглавил Иерусалимскую Церковь. Он написал первое из кафолических посланий Нового Завета, увещевая полагаться на волю Божию во всём, непрестанно повторяя: «Если угодно будет Господу» (Иак. 4,15). Он призывает уступать место непостижимой, но благой воле Небесного Отца, Который ведёт нас к подлинному благу. Поэтому святой Иаков остаётся актуальным и надёжным наставником христианской жизни.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 15, 1-8

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом Двенадцати. Потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем Апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу.

Толкование

В отрывке из этого послания св. Павла мы видим пример первого апостольского провозглашения. Главной целью проповеди раннехристианской общины было возвестить всем, что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Другим аспектам апостолы первоначально не уделяли особого внимания, останавливаясь лишь на сути. Чем же была вызвана такая настойчивость? Сегодня, объясняя Евангелие, часто говорится о том, что нужно делать, а чего нельзя, в то время как самое важное, что необходимо принять всем сердцем, – это то, что Иисус воскрес, Он жив, и наше существование теперь состоит в том, чтобы разделить Его жизнь, жизнь Того, Кто переступил порог смерти и вернулся в мир, чтобы быть вместе с нами. Во Христе человек обретает сокровенное общение с Небесным Отцом в Святом Духе. Явления Иисуса после Его воскресения дают крепкую надежду на то, что вместе с Ним мы тоже воскреснем. Апостол Павел в сегодняшнем отрывке повествует, что Господь явился Иакову. Теперь же необходимо засвидетельствовать и возвестить всем, что с воскресением Господним жизнь восторжествовала, и смерть не имеет последнего слова.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 14,6-14

В то время: Иисус сказал Фоме: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю.

Толкование

Желание апостола Филиппа понять, кто есть Отец, вполне естественно: он хочет увидеть Того, Кто создал всё, Кто есть Источник жизни.

Кто же этот таинственный Отец? Иисус удивляется, что Его близкий друг и ученик, три года бывший рядом, так и не понял: во Христе явлен Сам Небесный Отец, Создатель неба и земли. Всё, что делает Иисус, – это дела Отца. Именно во Христе безграничная и безусловная любовь Небесного Отца становится зримой, осязаемой. Нам не нужно ничего «заслуживать» – нужно лишь поверить и открыть сердце. Всё остальное делает Бог.