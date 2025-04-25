Литургические чтения: 29 АПРЕЛЯ. Св. Екатерина Сиенская

«В момент кажущегося краха Иисус молится, прославляя Отца. Эта молитва заставляет по-иному судить о наших поражениях, о ситуациях, в которых мы не видим присутствия и деяния Бога, когда кажется, что зло побеждает. Христос, Который Сам призывал к молитвенным прошениям, именно в тот момент, когда у Него есть все причины попросить у Отца объяснений, – прославляет Его. Это выглядит противоречием, но именно здесь заключена истина» (Папа Франциск, Общая аудиенция 13.01.2021).

«Сильная в вере, твердая в надежде и пылкая в любви», – так охарактеризовал Екатерину Сиенскую Папа Франциск. Она родилась в 1347 году, и вокруг нее сформировалась целая община последователей и почитателей, среди которых были магистраты и послы, художники и поэты, дворяне и буржуа, рыцари и ремесленники, дворянки и простолюдинки. В этом перечне есть также монахи доминиканцы, францисканцы, августинцы и другие. Они вместе обсуждали теологию и мистику, читали «Божественную комедию» и изучали св. Фому Аквинского, но прежде всего учились любить Иисуса и Церковь всем сердцем. Один из них писал: «С того момента, как я встретил Екатерину, для меня в жизни больше ничего не имело значения, кроме как угодить Богу». Между тем святую угнетали беспокойные видения: мир представлялся ей ужасающе страшным, охваченным беспорядком и грехом. Исторические перипетии того времени и «заточение» Папы Римского в Авиньоне глубоко беспокоили ее. Святая начала оживленную переписку; полуграмотная, она диктовала письма, адресованные друзьям и последователям, а также сильным мира сего и Папе. Екатерина ускорила возвращение Папы в Рим, заложила основы реформы Церкви, эффективно защищала папство во время Великого западного раскола и призывала Европу, раздираемую братоубийственными войнами, объединиться во имя Иисуса Христа. Она умерла в возрасте 33 лет.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 1,5-2,2

Возлюбленные: Вот благовестие, которое мы слышали от Иисуса Христа и возвещаем вам: Бог есть свет и в Нём нет никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

Толкование

«Бог есть свет и в Нём нет никакой тьмы». Это выражение апостола Иоанна – отголосок того, что говорил о Себе Сам Иисус: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8,12). Апостол продолжает: Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха, и если мы признаёмся в собственных грехах, Господь нам их прощает. Это утверждение созвучно духовному опыту святой Екатерины Сиенской, которая следовала за Иисусом, светом жизни, и целиком погрузилась в милосердную любовь Бога. В «Диалоге о Божественном Провидении» она написала: «Милосердие твое смягчает твою справедливость, милосердием Ты омыл нас в крови, посредством милосердия Ты захотел общаться с твоими твореньями. О, безумная любовь! Тебе недостаточно было воплотиться, но ты хотел еще и умереть! О милосердие! Сердце сгорает при мысли о тебе, ибо куда бы я не обратилась, не нахожу ничего кроме милосердия». Поэтому словами сегодняшнего Псалма мы благословляем Господа, наш свет и милость.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11,25-30

В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче! ибо таково было Твоё благоволение. Всё предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Возьмите иго Моё на себя, и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдёте покой душам вашим. Ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.

Толкование

Отрывок из Евангелия, который читается в праздник св. Екатерины Сиенской, призывает христиан хвалить Всевышнего: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Премудрость открывается тем, кто взращивает в себе смиренное и простое сердце. Как тут не вспомнить св. Екатерину, которая научилась читать и писать только в зрелом возрасте, а затем завещала грядущим поколениям подлинные шедевры духовной литературы. Ее учение настолько богато, что в 1970 году святой Папа Римский Павел VI провозгласил ее Учителем Церкви. Молясь перед распятием Джотто, Екатерина поняла, что должна стать маленькой, должна припасть к ногам Иисуса. Она поняла, что через Его раны можно увидеть величайшую Божью любовь. Это произошло с ней, когда в одном из видений Пресвятая Богородица представила ее Иисусу, Который подарил ей кольцо, сказав: «Я, твой Создатель и Спаситель, венчаю тебя в вере, которую ты будешь хранить в чистоте, пока не отпразднуешь вечный брак со Мной на небесах». Пусть же святая Екатерина поможет нам научиться мудрости, приходящей свыше, – знать и любить Иисуса и Его Церковь.