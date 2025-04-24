Литургические чтения: 28 АПРЕЛЯ. Понедельник II недели Пасхи

«Никодим был праведным фарисеем, он чувствовал беспокойство и искал Господа. Никодим не знал, как сделать следующий шаг, то есть родиться от Святого Духа, ибо Святой Дух непредсказуем. Тот, кто следует за Святым Духом, является человеком свободы и послушания. Христианин должен не только соблюдать заповеди, но и позволять Святому Духу вести его в неизведанное, уготованное Богом» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Св. Марфы 20.04.2020).

Или: Св. Людовик Мария Гриньон де Монфор, пресвитер

«Я не верю, что можно обрести глубокое единение с Господом и совершенную верность Святому Духу без помощи Пресвятой Девы». Это характерная черта духовности Монфора, который также пишет: «Мария – это священное пространство, где формируются святые». Де Монфор родился во Франции 31 января 1673 года. Он много путешествовал по западным регионам Франции, наставляя людей идти к Иисусу через Марию. Слушая слова святого, трудно было устоять перед голосом Бога. Однажды в церковь вошла вызывающе одетая молодая женщина и села в первом ряду, глядя Гриньону в глаза, словно бросая ему вызов. Она пришла специально, чтобы спровоцировать его на скандал. Но святой смотрел на нее и так проникновенно говорил о любви Божией, что в какой-то момент девушка расплакалась. После разговора с ним она решила посвятить себя Богу в монастыре кларисс. Монфор привлекал священников и монахов к своей апостольской деятельности и написал правила для миссионеров Общества Пресвятой Девы Марии. Он умер 28 апреля 1716 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 4,23-31

Быв отпущены, Пётр и Иоанн пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море и всё, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: «что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твоё, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением.

Толкование

Петр и Иоанн, освобожденные после ареста, возвращаются к братьям и рассказывают об исцелении хромого и своем пребывании под стражей. Услышав это свидетельство, община молится, дабы Господь даровал ей смелость в благовестии. Ученики Христовы обсуждают не свои планы, а обращаются к Богу с молитвой, которая завершается не просьбой избежать гонений или трудностей, а мольбой о даре Святого Духа. Их прошения становятся образцом и для нас: во-первых, это молебен общинный. Во-вторых, это молитва хвалы, в которой Бог признается творцом всего сущего. Она указывает на Святого Духа как вдохновителя истории и находит свою кульминацию в Иисусе. В Ответном псалме Церковь воспевает: «Блажен, кто уповает на Господа Бога».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 3,1-8

Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рождённое от плоти есть плоть; а рождённое от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа.

Толкование

Сегодня начинается чтение из Евангелия от св. Иоанна, которое будет сопровождать нас на протяжении всего пасхального времени. Сегодня мы становимся свидетелями разговора между Иисусом и Никодимом. Фарисей, законоучитель, восхищенный личностью Христа, приходит к Нему ночью, чтобы не быть замеченным, и расспрашивает о том, в чем заключается Его миссия. В этом диалоге Никодим исходит из конкретного жизненного опыта, в то время как Господь обращается к более глубинному уровню: чтобы увидеть Царствие Божие, необходимо родиться свыше. И сегодня Иисус сокровенно беседует как с верующими, так и с теми, кто, как беспокойный Никодим – человек поиска смысла жизни, решается вступить с Ним в искренний диалог.