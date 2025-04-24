Литургические чтения: 27 АПРЕЛЯ. II воскресенье Пасхи

«Чтобы исцелить наше неверие, Иисус призывает смотреть на Его раны, прикоснуться к ним, как Он предложил Фоме. Господь призывает войти в тайну этих ран, которая является тайной Его милосердной любви. (Папа Франциск, проповедь на Святой Мессе для верных армянского обряда 12.04.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 5,12-16

Руками Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.

Толкование

Книга Деяний святых апостолов описывает жизнь зарождающейся общины и чудеса, совершаемые апостолами. Среди них выделяется фигура Петра, к которому приводили больных, и исцелялись даже те, на которых падала хотя бы его тень, свидетельствует евангелист Лука, автор Деяний апостольских. Проповедь и знамения, совершаемые во имя Иисуса, привели к тому, что многие присоединились к христианской общине. Святой Лука стремится поддержать первые христианские общины и побудить их не сдаваться перед лицом трудностей: когда свидетельство основано на воскресшем Господе, оно также становится убедительным и достоверным. Благовестие начинается со свидетельства Божьей любви, которая призрела на нас и вознесла нас. Церковь развивается не через прозелитизм, а путем притяжения, ибо великолепие Божьей любви притягивает красоту сердец. Мы молимся словами Ответного псалма: «Славьте Господа вовек, милость Его вечна».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Откр 1,9-11a.12-13.17-19

Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облечённого в подир и по груди опоясанного золотым поясом. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний и живой; и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.

Толкование

Евангелист Иоанн пишет Книгу Откровения на острове Патмос, куда он был изгнан за проповедь слова Божия и свидетельство об Иисусе. В день воскресный он слышит позади себя громкий голос, который называет Себя Альфой и Омегой, Первым и Последним, и велит апостолу написать послание семи Церквам. Ситуация напоминает об откровении на Синае, когда Бог говорил с Моисеем. Иоанн должен уверовать откровению и открыть глаза. В храме он видит посреди семи золотых светильников «подобного Сыну Человеческому»: новый храм – это Сын Человеческий, воскресший Иисус. Тот факт, что этот человек был облечён «в подир и по груди опоясан золотым поясом», то есть, в одежду священника, указывает на то, что Иисус - новый священник. Увидев Иисуса, Иоанн пал к ногам Его, «как мертвый», но тут же услышал: «Не бойся! Я есмь Первый и Последний, и Жив», то есть Тот, Кто есть Жизнь. Пусть свидетельство святого Иоанна, выраженное в этом богатом символами описании, поддерживает и вдохновляет нашу веру.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20,19-31

В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Иисуса, были заперты из опасения от Иудеев, пришёл Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и рёбра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из Двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришёл Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Толкование

«В тот первый день недели вечером» (очевидная ссылка на день воскресения) Господь Иисус врывается в жизнь, в сердца учеников, и хотя они выказывают неверие и отрицание, Он дарует им мир. Христос воистину воскрес: это было и остается ядром проповеди как первых апостолов, так и нашей. Иисус напоминает ученикам о великой спасительной миссии, порученной Ему в самом начале: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сердцем благовестия должно быть милосердие. Однако тогда среди апостолов не было Фомы, который не поверил услышанному от других. Явившись во второй раз, Иисус не осуждает апостола за его нежелание верить, а выходит ему навстречу и начинает с того, на чем остановился. Христос предлагает лично убедиться в том, что перед ним стоит распятый и воскресший Господь с ранами, полученными на Кресте. Господь понимает, что порой нам требуется время для возрастания в вере. Опыт того дня позволит Фоме сделать одно из самых прекрасных откровений веры: «Господь мой и Бог мой!». Давайте же не бояться трудностей на пути веры, ведь как Иисус был терпелив с Фомой, точно так же Он терпелив и с нами.