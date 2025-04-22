Литургические чтения: 26 АПРЕЛЯ. Суббота в Октаве Пасхи

«Вера в человеке живёт благодаря свидетельству его жизни: настоящие христиане не боятся выражать свою веру, делясь ею с другими людьми. Это вовсе не означает прозелитизма: речь идет о свидетельстве веры в служении, о подлинно христианской жизни» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 25.04.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 4,13-21

В те дни: Начальники, старейшины и книжники, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись; между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцелённого человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою, говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей. И, призвав их, приказали им вовсе не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Пётр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом – слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа; потому что все прославляли Бога за происшедшее.

Толкование

Мы продолжаем читать Книгу Деяний святых апостолов, начав с истории исцеленного инвалида. Смелость Петра и Иоанна, а также то, что они – простые и необразованные люди – сумели совершить такое чудо, привела начальников, старейшин и книжников в такое замешательство, и они не нашли ничего лучшего, чем запретить им учить о имени Иисуса. Но апостолы заявляют им, что не могут молчать о том, что видели и слышали, и в этом они будут повиноваться Богу, а не людям. С самого начала путь Церкви сопровождался и определялся гонениями, которые иногда завершаются кровопролитием. В наше время гонения на христиан достигли беспрецедентного размаха, когда всеми средствами пытаются заставить замолчать имя Иисуса. Подобно Петру и Иоанну, сегодня мы тоже призваны повиноваться Богу, будучи уверенными, что Господь, как мы поем в Ответном псалме, не оставит нас: «Славлю Тебя, Боже, Ты меня услышал Он соделался моим спасением».

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 16,9-15

Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что Он жив и она видела Его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.

Толкование

В этом отрывке собраны воедино несколько элементов пасхальных событий: явление Иисуса сначала Марии Магдалине, которая бежит возвестить о Нем ученикам, затем двум ученикам из Эммауса, вернувшимся в Иерусалим, и наконец Его явление сомневающимся апостолам, когда Он обличил их в неверии и жестокосердии. Колебания одиннадцати в вере дает нам понять, что вера – это вовсе не плод воображения; она обозначена постоянной борьбой с сомнениями и «жестокосердием», которые свойственны всем без исключения. Более того, само описание этих подробностей в Евангелии говорит о том, что никто не застрахован от терниев на пути веры, даже апостолы. Однако Воскресший не сдается: Он говорит одиннадцати, что Церковь призвана к великой миссии благовестия, ставящей Евангелие во главу угла ради спасения людей.