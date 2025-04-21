Литургические чтения: 25 АПРЕЛЯ. Пятница в Октаве Пасхи

«Присутствие воскресшего Христа преобразует все: мрак побежден светом, бесполезный труд снова становится плодотворным и многообещающим, усталость и чувство оставленности уступают место новой энергии и уверенности в том, что Господь с нами. С тех пор те же чувства движут Церковью, общиной Воскресшего» (Папа Франциск, Regina Coeli 10.04.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 4,1-12

В то время: Когда Пётр и Иоанн говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мёртвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического; и, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это? Тогда Пётр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины Израильские! Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелён; то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мёртвых, Им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебрежённый вами зиждущими, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.

Толкование

Мы все еще находимся в храме, где был исцелен хромой и проповедовал апостол Петр. Священники, начальник стражи и саддукеи были раздражены тем, что смерть Иисуса на Кресте не положила конец Его делу, как они надеялись, а совсем наоборот. Благовестникам внимали около пяти тысяч человек, и многие из них уверовали. Старейшины вопрошают, чьим именем апостолы это сделали. Петр, исполненный Святого Духа, отвечает: «Именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мёртвых». И, в унисон с сегодняшним Ответным псалом, Петр добавляет: «Он есть камень, пренебрежённый вами зиждущими, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения». Веруем ли мы, что ни в ком другом нет спасения, кроме как в воскресшем Господе?

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 21,1-14

В то время: Опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Пётр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Пётр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идём и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, – таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нём лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Пётр пошёл и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берёт хлеб и даёт им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своём из мёртвых.

Толкование

Евангельский текст рассказывает о появлении воскресшего Иисуса не в Иерусалиме, а на берегу озера. Возможно, ученики вернулись к своей обычной жизни: Петр сказал, что он идет ловить рыбу, и остальные присоединились к нему. Петр – главный, и другие апостолы следуют за ним. Однако ночная рыбалка оказывается безуспешной: без воскресшего Христа мы бродим в темноте и ничего не находим. Утром Господь предлагает рыбакам закинуть сеть по правую сторону лодки. Они послушались и были вознаграждены за это огромным количеством рыбы. Иоанн узнал Господа и сказал об этом Петру, который тотчас бросился в море, чтобы быстрее доплыть до Иисуса. Если отсутствие Воскресшего приводит к неудаче, то послушание Его Слову приносит изобилие. Ученики уже не сомневаются, Кто перед ними.