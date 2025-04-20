Литургические чтения: 24 АПРЕЛЯ. Четверг в Октаве Пасхи

«Этот отрывок из Евангелия говорит нам, что Иисус не ‘призрак’, а живой Человек. Приходя к нам, Христос наполняет нас радостью до такой степени, что мы не в силах поверить. Он порождает в нас такое изумление, какое может вызвать лишь присутствие Бога, ибо Иисус – жив. Христианство – это прежде всего живые отношения с воскресшим Господом, а не только учение или нравственный идеал» (Папа Франциск, Regina Caeli 18.04.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 3,11-26

В те дни: И как исцелённый хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Пётр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу; а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мёртвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлёт Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времён совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев наших Пророка, как меня; слушайтесь его во всём, что Он ни будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа». И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: «и в семени твоём благословятся все племена земные» Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.

Толкование

Первое чтение продолжает вчерашний эпизод об исцелении Петром и Иоанном хромого. Увидев чудо, изумленный народ стекался к апостолам. Петр объясняет, что это исцеление произошло не благодаря его собственным заслугам, а нашло основание в Иисусе. В том, что было сделано с Иисусом, повторяется судьба раба Яхве, описанная в чтении из Книги Исаии, прозвучавшем в Страстную пятницу. Огласив суть своей проповеди, Петр заявляет, что люди сделали это по неведению. Однако таким образом Бог исполнил то, что предсказывал устами всех пророков. Апостол призывает к покаянию, «чтобы изгладились грехи ваши». Таким образом, важно возносить хвалу Богу, также словами сегодняшнего Ответного псалма: «Господи, Боже! Имя Твое свято!». Но не менее важно искренне обратиться к Богу и изменить свою жизнь.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 24,35-48

В то время: Два ученика рассказывали о происшедшем на пути, и как Иисус был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости ещё не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о чём Я вам говорил, ещё быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в Пророках и Псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мёртвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему.

Толкование

Даже первая община учеников с трудом понимает, что происходит и думает, что с ними говорит призрак. Видя их сомнение, Иисус показывает им Свои руки и ноги, а затем – чтобы окончательно их уверить в том, что Его воскресение абсолютно реально – спрашивает: «Есть ли у вас здесь какая пища?». Господь открывает им ум, чтобы они поняли предсказанное Писанием. Этот отрывок можно разделить на две сцены: первая – явление Христа ученикам, вторая – Его наставление. Явления оказалось недостаточно, поэтому Иисус показывает им крестные раны. В этом жесте Он также говорит о том, что наши раны и слабости ведут к встрече с Ним и обретению истины о нас самих. Евангелие – это свет, чтобы взглянуть на жизнь и принять даже ее слабости и несовершенства. Именно эти несовершенные люди станут свидетелями воскресения Спасителя человечества, достоверными благовестниками.