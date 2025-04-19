Литургические чтения: 23 АПРЕЛЯ. Среда в Октаве Пасхи

«У всех нас в жизни бывают трудные минуты, когда мы не видим перед собой будущего. Иисус всегда остается рядом с нами, чтобы дать надежду. Вот секрет пути, ведущего в Эммаус: несмотря ни на что Господь никогда не перестанет любить нас. В этом наша надежда» (Папа Франциск, Общая аудиенция 24.04.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 3,1-10

В то время: Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Пётр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них чего-нибудь. Но Пётр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, стал, и начал ходить, и вошёл с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.

Толкование

В отрывке из Книги Деяний святых апостолов дано описание первого чуда, совершенного апостолами во имя Иисуса. Инвалид, из-за своей неспособности к труду, оставался на обочине жизни; к нему относились пренебрежительно. Из текста можно понять, что он даже не поднял глаз, а лишь протянул руку и попросил милостыню. Вглядевшись в него, Петр и Иоанн сказали: «Посмотри на нас». И он повернулся, чтобы посмотреть на них. Уже в этом обмене взглядами есть опыт жизни и воскресения, ведь одно дело – просить о помощи, будучи раздавленным и униженным собственной немощью, и совсем другое – иметь возможность взглянуть в глаза. В этом кроется возможность подняться. Движение, которое приведет хромого к тому, что он войдет в храм «ходя и скача, и хваля Бога». Или, говоря словами Псалма, славя Господа, призывая имя Его.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 24,13-35

В тот день двое из учеников Иисуса шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошёл с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чём это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нём в эти дни? И сказал им: о чём? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли тела Его, и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили; но Его не видели. Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех Пророков изъяснял им сказанное о Нём во всём Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошёл, и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.

Толкование

В начале евангельского чтения мы можем сказать, что ученики уходят из Иерусалима и, таким образом, удаляются от духовного опыта, связанного с Иисусом. В конце отрывка, после встречи с Воскресшим, они спешат вернуться в Иерусалим. Встреча с Христом Воскресшим изменяет направление нашей жизни. Сначала Господь называет учеников «несмысленными и медлительными сердцем». В конце же – после того, как Иисус преломил хлеб – они говорят друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?». Внимательное слушание Слова заставляет сердце гореть и распознавать Божьи знаки. Во время преломления хлеба глаза учеников открываются, и они узнают Учителя. Находясь в обществе Иисуса на протяжении всего пути, позволяя своему сердцу гореть, слушая Его Слово, разделяя с Ним трапезу и преломляя хлеб, человек обретает собственное место в жизни. А радость от встречи преобразуется в мужество для предстоящей миссии благовестия. Так происходит и сейчас, когда мы с искренним сердцем участвуем в воскресной Евхаристии.