Литургические чтения: 22 АПРЕЛЯ. Вторник в Октаве Пасхи

«Когда Мария, плача, склоняется у гроба, Бог удивляет ее самым неожиданным образом. Евангелист Иоанн подчеркивает, насколько была слепа эта женщина: она не замечает, что с ней говорят два ангела, а увидев позади себя человека, принимает его за стража сада. И лишь после того, как Иисус называет ее по имени, Мария видит воскресшего Господа» (Папа Франциск, Общая аудиенция 17.05.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 2,36-41

В день Пятидесятницы Пётр сказал Иудеям: Твёрдо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращённого. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трёх тысяч.

Толкование

Свидетельство Петра о том, что «Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» – настолько убедительно, что слушатели «умилились сердцем», и спросили Петра и других апостолов, что им теперь делать. В ответ на это Петр призвал их к обращению, к изменению мышления и жизни, а также к принятию Крещения, которое не может оставаться изолированным актом, потому что вера – это постепенный путь роста, который охватывает всю жизнь. Первая проповедь апостолов касается основы веры в распятого, умершего и воскресшего Иисуса. Поэтому распятие рассматривается не как случайность на этом пути, а как часть таинственного Божьего замысла, подтверждающего, что нет такого события, в котором Бог не был бы близок к каждому из нас: нам нужно лишь открыть глаза, ибо, – как мы поем в сегодняшнем Псалме, – «Милости Господней вся земля полна».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20,11-18

В то время: Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: «Раввуни!» – что значит: «Учитель!» Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. Мария Магдалина идёт и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.

Толкование

Мария стоит одна у пустой гробницы. Она плачет. Сначала ангелы, а затем и Сам Иисус спрашивают: «Жена, что ты плачешь?». Эти слова доходят до ее смятенного, растерянного, ослепленного сердца. Она отвечает: «Унесли Господа моего» и просит Иисуса, которого приняла за садовника, сказать, где ей искать Его. Обратившись к Марии по имени, Господь призывает ее к новой жизни. За призывом (который является даром) следует миссия (которая является обязательством): женщина должна пойти к апостолам и передать слова Иисуса о том, что Он восходит к Отцу Небесному. Мария повинуется Учителю. Иногда и мы устремляем взор в пустые могилы наших неудач, слабостей, сожалений; в такие минуты необходимо вознести взор, чтобы понять, что Воскресший Иисус – это единственный достоверный и надежный ответ на наши вопросы и сомнения.