Литургические чтения: 21 АПРЕЛЯ. Понедельник в Октаве Пасхи

«Вернуться в Галилею означает вспомнить о том, как мы были возлюблены и призваны Богом. У каждого из нас своя Галилея. ‹…› Это точка отсчета, к которой необходимо всегда возвращаться, особенно во времена кризисов и испытаний» (Папа Франциск, проповедь в Навечерие Пасхи, 11.04.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 2,14.22-33

В день Пятидесятницы, Пётр, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил: Мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определённому совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти: потому что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нём: «видел я пред собою Господа всегда; ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце моё и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании; ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребён, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.

Толкование

Чтение из Книги Деяний свв. апостолов знакомит с сутью первой проповеди. Петр настаивает на том, что ничто, даже смерть, не может разрушить содеянного Богом по замыслу любви. И этим фактам, а не речам, поясняет апостол, мы все свидетели. Одним из самых очевидных знаков является то, что Петр, как и другие ученики, перешли от страха к отваге свидетельства, не обращая внимания на то, что с ними может случиться. Они знают – как мы поем в Ответном псалме – что «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой».

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 28,8-15

В то время: Выйдя поспешно из гроба, женщины со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Иисуса. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всём бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И, если слух об этом дойдёт до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между Иудеями до сего дня.

Толкование

Женщины являются первыми свидетелями воскресения Иисуса, они первыми сообщают апостолам эту изумительную весть. Кроме того, Евангелие уточняет некоторые детали, которые также помогают понять, как нужно возвещать: «с поспешностью» и «великой радостью». Провозглашение воскресения должно быть убедительным, и одна из его необходимых характеристик – радость. Когда женщины шли, Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!». Он позволил прикоснуться к Себе, чтобы никто не подумал, что перед ними призрак. Свидетельство – это не сухое изложение фактов, а переживание, встреча. Но для этого требуется твердо решить, на чьей мы стороне. Воины сообщают о случившемся, а священники, заплатив им, предлагают солгать, пойти на лжесвидетельство, заявить, что тело Иисуса украли Его ученики. Как в прошлом, так и сегодня: где есть свидетели, провозглашающие Евангелие, там есть и лжесвидетели, которые всячески пытаются очернить Христа, вызвать к Нему подозрения. По отношению к Иисусу невозможно оставаться нейтральным: нужно четко знать, на чьей мы стороне.