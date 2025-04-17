Литургические чтения: 20 АПРЕЛЯ. Светлое Христово Воскресение

«Дорогие братья и сестры, предоставим живому Господу главное место в нашей жизни. Попросим Его милости, дабы нас не унесло в глубокие воды моря проблем; дабы мы не разбились о скалы греха и не сели на мель недоверия и страха. Позволим Ему искать нас, и будем сами искать Его во всём. С Ним мы воскреснем» (Папа Франциск, проповедь в Навечерие Пасхи 20.04.2019).

Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Свет Христа, символом которого является пасхальная свеча, освещает мир, навсегда побеждая тьму греха и смерти. Преподобный дон Тонино Белло напоминает верующим: «Воскресение Иисуса Христа, нашей неразрушимой любви, – это парадигма наших судеб. Именно Воскресение, а не разрушение, не катастрофа, не планетарный холокост, не конец, не погружение в небытие.

Мужайтесь, удрученные, уставшие, покорные сильным мира сего, которые издеваются над вами.

Мужайтесь, безработные.

Мужайтесь, молодые люди без перспектив, друзья, которых жизнь заставила оставить давно лелеемые мечты.

Мужайтесь, одинокие, скорбные и безымянные. Мужайтесь, братья, которых опечалил грех, которых очернила слабость, которых унизила нравственная нищета.

Господь воскрес именно для того, чтобы сказать вам: для тех, кто решил любить, не существуют уз смерти, нет закрытой могилы, нет запечатанной могильной плиты.

Возликуем, братья и сестры! Пусть свет и надежда расширят бойницы вашей тюрьмы».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 10,34a.37-43

В те дни: Пётр отверз уста и сказал: вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом; потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мёртвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определённый от Бога Судия живых и мёртвых. О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.

Толкование

Петр возвещает Корнилию Кесарийскому о христианстве и подводит итог деятельности Иисуса: будучи помазан Духом Святым и силою, Он ходил, благотворя и исцеляя всех. Мы тому свидетели, добавляет Петр. Если у апостолов хватает смелости и побуждения свидетельствовать обо всем этом, то лишь потому, что «Его убили, повесив на древе», но Бог воскресил Его в третий день и повелел апостолам возвещать народу и свидетельствовать, что Иисус есть Судия живых и мертвых, поставленный Богом, и что всякий верующий в Него обретает прощение грехов во имя Его. В центре проповеди святого Петра – Господь Иисус, Его смерть на Кресте и воскресение. Это не легенды и не идеи, а реальность: «Мы ели и пили с Ним после Его воскресения из мертвых». Исходя из этого, мы тоже призваны верить и находить смелость в ясном и мужественном свидетельстве, ибо, как мы поем в Ответном псалме, «вовек милость Его».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 5,6b-8

Братья: Разве не знаете, что малая закваска квасит всё тесто? Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.

Толкование

Встреча с воскресшим Иисусом Христом, о которой говорится в Первом чтении, влечет за собой последствия в повседневной жизни, и святой Павел пишет: «Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Апостол вспоминает обычай очищать старую закваску перед праздником Пасхи, чтобы она не загрязнила новую закваску. Исходя из этого, он предлагает праздновать с опресноками чистоты и истины. Давайте очистим, пишет Павел, старую закваску порока и лукавства и будем жить как воскресшие: Крещение возрождает нас в воскресшем Христе, делая нас «новым тестом», очищенным Его жертвой.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20,1-9

В первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Пётр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришёл ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошёл во гроб. Вслед за ним приходит Симон Пётр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они ещё не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мёртвых.

Толкование

Евангельское чтение начинается с выражения: «в первый день недели», помогая понять, что с воскресением Христа начинается новое время. Первой к гробнице идет Мария из Магдалы. Увидев, что камень отвален от гробницы, она бежит к Симону Петру и другому ученику. Сообщение о пустой гробнице столь неожиданно, что ученики тоже спешат ко гробу Иисуса. Воскресение побуждает к движению даже тех, кто, возможно, не сразу понимает, ибо недостаточно увидеть, если потом не поверить. Если сердце побуждает человека бежать (как это случилось с Марией и другим учеником), то не менее верно и то, что для понимания происходящего нужна глубокая вера. Так было с самого начала, и сегодня нам предстоит бежать, чтобы принести другим благую весть: Господь Иисус жив, Он воскрес и пребывает с нами, чтобы помочь увидеть и поверить в знаки, которые Он Сам ставит на нашем пути.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Пасхальное время – это 50-дневный период от воскресенья Воскресения до воскресенья Пятидесятницы. Это радостное время дает прекрасную возможность для того, чтобы понять и пережить тайну жизни Церкви и присутствие воскресшего Иисуса среди Своих учеников. Первые восемь дней этого времени составляют пасхальную октаву: она носит более торжественный характер и призывает размышлять о воскресении Христа. Но и все пятьдесят дней имеют более или менее такой характер: на их протяжении в литургии постоянно звучит Alleluia. На сороковой день после Пасхи празднуется Вознесение Господне (в местах, где это не является предписанием, оно переносится на седьмое воскресенье Пасхи), а последующие дни – это молитва о сошествии Святого Духа, в единении с учениками и Девой Марией. Литургический цвет этого времени – белый, цвет торжества, радости, победы и воскресения.

