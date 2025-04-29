Литургические чтения: 2 МАЯ. Пятница II недели Пасхи

«Жесты Иисуса, сопровождающие чудо умножения хлебов, предвосхищают Его жесты во время Тайной вечери, которые придают хлебу Иисуса самый глубокий и истинный смысл. Хлеб Божий – это Сам Иисус. Приступая к Причастию, мы принимаем Его жизнь и становимся сынами Отца Небесного и братьями между собой. Принимая Причастие, мы встречаемся в нём с истинно живым и воскресшим Иисусом» (Папа Франциск, Angelus, 26.07.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 5,34-42

В те дни: Встав в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время, а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырёхсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлёк за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо, если это предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится; а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.

Толкование

Осуждение апостолов в синедрионе лишь откладывается. Несмотря на вмешательство Гамалиила, события развернулись таким образом, что всем апостолам пришлось бежать из Иерусалима (кроме Иакова, двоюродного брата Иисуса). Это было провиденциально, потому что благодаря этому первому гонению Евангелие распространилось по всему известному тогда миру. Апостолов не просто отпустили, слегка пожурив, а подвергли бичеванию, но они ушли счастливыми, ибо с ними был Святой Дух. Нас не должно заботить, насколько благоприятны обстоятельства для нашей проповеди Евангелия: благовестник возвещает всегда. В этом отрывке прослеживается великая радость апостолов. Они свободны, потому что любят Бога больше, нежели себя.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,1-15

В то время: Пошёл Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус взошёл на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник Иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идёт к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворённое Иисусом, сказали: это истинно тот Пророк, Которому должно прийти в мир. Иисус же узнав, что хотят прийти, взять Его и сделать царём, опять удалился на гору один.

Толкование

Евангелист Иоанн помещает описание чуда умножения хлебов в начало главы, в которой Иисус произнесет великое слово о Евхаристии в синагоге Капернаума. Казалось бы, первое по хронологии событий (умножение хлебов) функционально связано со вторым (словом о хлебе жизни), но это великое чудо умножения хлебов представляет собой не только подготовку к проповеди Иисуса в синагоге Капернаума, но и сострадание Христа, обеспокоенного голодом тех, кто шел за ним несколько дней и поэтому постился. Для человека на первом месте стоят материальные, физические потребности, а милосердие Иисуса предвосхищает эти потребности людей. Бесполезно говорить о грехе или милости человеку, который не ел несколько дней, – для него прежде всего важно утолить свой голод. Милость и истина идут рука об руку, одно без другого невозможно. Будем помнить об этом, когда хотим научить кого-то основам веры: идеалы возвещаемой любви выражаются и подтверждаются конкретными благим делами.