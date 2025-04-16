Литургические чтения: 19 АПРЕЛЯ. Навечерие Пасхи в Святую ночь

«Брат, сестра, если этой ночью в твоём сердце сумрак, не наступивший день, погребённый свет, разбитая мечта, открой сердце и поразись пасхальному возвещению: ‘Не бойся, Он воскрес! Он ждёт тебя в Галилее’. Твои ожидания не останутся неисполненными, твои слёзы будут осушены, а страхи преодолены надеждой. Ибо Господь предшествует тебе, Он идёт перед тобой. С Ним твоя жизнь начинается с новой страницы» (Папа Франциск, проповедь в Навечерие Пасхи в Святую ночь 2021 г.)

Возрадуемся всем сердцем о Пасхе Господней! Литургия пасхального бдения выражает чувства, живущие в наших сердцах. Мы безмерно благодарны Господу за то, что Он сделал для нас, за то, что вновь становится реальностью в этом торжественном празднике. Это таинственный путь Христа от унижения к прославлению. Проходя этот путь, Иисус взял нас с Собой. Пасха – это и наш переход, новая жизнь, открытая для нас. Папа Франциск напоминает, что у нашей надежды есть имя – Иисус: «Он вошел в гробницу нашего греха, Он достиг самого удаленного места, где мы заблудились, Он прошел сквозь путы наших страхов, Он нес тяжесть наших притеснений, и из самых мрачных глубин нашей смерти Он пробудил нас к жизни и превратил нашу скорбь в ликование. Давайте же встретим Пасху вместе с Христом! Он жив и по-прежнему идет вместе с нами, Он преображает, освобождает. С Ним зло больше не имеет власти, неудача не может помешать нам начать все сначала, смерть становится переходом к началу новой жизни. Ведь с воскресшим Иисусом никакая скорбь не может быть бесконечной, и даже в самой глубокой тьме сияет утренняя звезда».