Литургические чтения: 18 АПРЕЛЯ. Страстная пятница

«У нас есть якорь – Его Крестом мы спасены, у нас есть штурвал – Его Крестом мы искуплены, и у нас есть надежда: Его Крестом мы исцелены и объяты, дабы ничто и никогда не отлучило нас от Его любви <…>. Господь призывает нас со Своего Креста заново открыть жизнь, ожидающую нас, смотреть на тех, кто взирает на нас, укреплять благодать, живущую в нас» (Папа Франциск, молитва на площади Св. Петра 27.03.2020).

В этот и последующий день Церковь, по древней традиции, не совершает никаких Таинств, за исключением Покаяния и Миропомазания больных. Сегодня Святое Причастие дается верующим только во время богослужения Страстей Господних; больные, которые не могут участвовать в этой литургии, могут принять его в любое время дня. Алтарь должен быть совершенно пуст: ни креста, ни подсвечников, ни скатерти.

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

С Креста исходит революция любви «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух» (Ин 19,30). Сегодня христианская община не совершает Евхаристию, ибо праздничная атмосфера не соответствует скорби Церкви, вспоминающей о смерти ее Господа и Жениха. В литургическом действе доминирует крест: являясь выражением безмерной любви Бога к людям, он делает уместным лишь молчание и созерцание. Жест поклонения кресту становится зримым ответом на незаслуженный дар. Этим жестом мы выражаем свою веру и любовь, признаем спасительное царство Христа и надежду, рожденную Его Крестом. Сегодня Церковь совершает жест покаяния, но также возобновляет обязательство жить в послушании Богу и всеми силами содействовать евангельской истине и любви. Евхаристическое причащение в конце богослужения делает нас причастниками славной смерти Христа и ее плодов: это вступление в Завет, запечатленный в крови Агнца; это принятие Духа, исходящего из пробитого бока Христа. Кардинал Анджело Комастри напоминает: «Человек по глупости подумал: ‘Бог умер!’. Но если Бог умрет, кто даст нам жизнь? Если Бог умирает, то что есть жизнь? Жизнь – это Любовь! Поэтому Крест – это не смерть Бога, а момент, когда хрупкая человеческая оболочка, отнятая у Бога, разрушается и возникает поток любви, обновляющий человечество. От Креста Иисуса родилась новая жизнь Савла, родилось обращение Августина, родилась счастливая бедность Франциска Ассизского, родилась сияющая доброта Винсента де Поля. От креста Иисуса родился героизм Максимилиана Кольбе, родилось чудесное милосердие Матери Терезы Калькуттской, родилось мужество Иоанна Павла II, родилась революция любви: по этой причине Крест – это не смерть Бога, а рождение Его Любви в мире. Да будет благословен Крест Христов!».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 52,13–53,12

Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесётся, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, – столько был обезображен более всякого человека лик Его, и вид Его – более сынов человеческих! Так многие народы приведёт Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чём не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесёт. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтён был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.

Толкование

Мы слышим последнюю песнь раба Всевышнего, сопровождавшего Церковь на протяжении всей этой недели. Было объявлено о его возвышении; затем народ признает истинного праведника, невинного и терпеливого; затем провозглашается, что страдания этого слуги идут на благо всем, и он будет вознесен среди сильных мира сего. Эти короткие отрывки легко напоминают об Иисусе, праведном рабе Яхве. Лишь в конце становится понятен Божий замысел. Грехи – наши, однако от этих грехов нас избавляет Своим страданием абсолютно невинный раб, и он знает, на Кого полагаться. Сообразуясь с Ним, мы молимся в Ответном псалме: «Отче, в Твои руки предаю дух Мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 4,14-16;5,7-9

Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Христос, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Своё благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию; и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного.

Толкование

Первое чтение представило Иисуса, страдающего раба; второе – Иисуса Первосвященника. Жертвой Своей жизни Он освободил и спас нас. Вот почему мы можем обращаться к Нему с уверенностью, ведь Он был услышан. Христос – могущественный заступник, стоящий между верным Богом и слабым человечеством. Остается лишь вверить себя Господу Иисусу, Избавителю, ибо Он «сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 18,1-19,42

Предательство Иуды и взятие Иисуса под стражу

В то время:

Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошёл Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его; потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная всё, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, сказанное Им: «из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Пётр, имея меч, извлёк его, и ударил первосвященнического раба, и отсёк ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?

Иисус перед судом первосвященников

Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его. И отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.

Отречение Петра

За Иисусом следовали Симон Пётр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошёл с Иисусом во двор первосвященнический. А Пётр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввёл Петра. Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Пётр также стоял с ними и грелся.

Иисус перед Анной и Каиафой

Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьёшь Меня? Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе.

Симон же Пётр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрёкся и сказал: нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Пётр отсёк ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду? Пётр опять отрёкся; и тотчас запел петух.

Дознание Пилата и Иудеев

От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. Пилат вышел к ним и сказал: в чём обвиняете Человека Сего? Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, – да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрёт.

Первый допрос

Тогда Пилат опять вошёл в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина?

Христос или Варавва?

И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нём. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.

Бичевание, терновый венец и второй допрос

Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплётши венец из тёрна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по ланитам. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нём никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорил им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нём вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.

Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошёл в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.

Приговор Пилата

С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царём, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.

Распятие Иисуса Христа

И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: «Царь Иудейский», но что Он говорил: «Я Царь Иудейский». Пилат отвечал: что я написал, то написал.

Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нём жребий, чей будет, – да сбудется сказанное в Писании:

«Разделили ризы Мои между собою

и об одежде Моей бросали жребий».

Так поступили воины.

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Её к себе.

Смерть Иисуса Христа

После того Иисус, зная, что уже всё совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух.

(Все становятся на колени и некоторое время сохраняют молчание).

Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней; но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: «кость Его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «воззрят на Того, Которого пронзили».

Погребение Иисуса Христа

После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошёл и снял тело Иисуса. Пришёл также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принёс состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.

Толкование

Текст Евангелия Страстей начинается в одном саду и заканчивается в другом. Если Адам и Ева были изгнаны из сада за непослушание, то Христос – новый человек – вновь входит в него за Свое послушание. В Иисусе человек вновь обрел свою древнюю и первозданную красоту, полностью соответствующую «образу и подобию» Всевышнего. Будучи послушным Небесному Отцу, Иисус отдает Свой дух и приводит в исполнение миссию, полученную от Отца. Все обратят взоры к Тому, Кого пронзили, ибо вода и кровь, текущие из Его бока, станут вечным источником милосердия и мира. Сегодня мы призваны подойти к Распятию и смиренно поцеловать его: сделаем это с осознанием, что только Иисус один отвечает на вопросы нашего сердца, вызовы нашей жизни. Рядом с нами – Пресвятая Дева Мария, которая никогда не оставляла своего Сына Иисуса и поэтому может помочь нам быть с Ним, под нашими крестами.