Литургические чтения: 17 АПРЕЛЯ. Воспоминание Тайной вечери

«Господь, давая нам Себя в пищу и питьё, говорит: любите так друг друга. Омывая нам ноги, Он говорит: служите так друг другу, но помните: раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. На этих словах и жестах зиждется Церковь» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 26.04.2018).

СВЯЩЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ТРИДЕНСТВИЕ

Пасхальное триденствие – сердце всего литургического года и вершина христианского богослужения. Оно начинается вечером Страстного четверга с Мессы «Вечери Господней» – праздника, на котором мы вспоминаем Тайную вечерю, которую Иисус принял перед Страстями, установления Евхаристии и священства. Страстная пятница – это день креста, молчания и поклонения. Это время страстей, жертвенной любви Бога к каждому человеку. Страстная суббота – день растерянности учеников: Иисус покоится в гробнице. Однако вера Пресвятой Богородицы не позволяет Ей предаваться безнадежной скорби. Так, во тьме Страстной субботы пробивается свет Пасхального бдения. Господь воистину воскрес! Пасха – это кульминация пасхального триденствия, которое завершается ночным бдением в канун Воскресения Господня. В этой литургии после скорби субботы звучит радостное провозглашение: Христос «живет среди нас» (Папа Пий XII). Литургические цвета – белый для Страстного четверга и Пасхального бдения, красный – для Страстной пятницы.

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

Месса «Вечери Господней» торжественно начинает пасхальное триденствие; в ней совершается воспоминание о Тайной вечере Господа с учениками, на которой Иисус учредил Таинства Евхаристии и Священства и оставил ученикам заповедь любви: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13,34), после чего омыл им ноги; в память об этом последнем жесте в литургии предусмотрен обряд омовения ног. Кардинал Карло Мария Мартини пишет: «Тайная Вечеря Господня, которую мы отмечаем в этот вечер Страстного четверга, всегда вызывает эмоции, удивление, изумление. Ведь на ней Иисус установил Евхаристию, которая отрывает нас от земной жизни и погружает в тайну жизни Божественной. Христос отдает Свое Тело и Кровь за жизнь мира. В Евхаристии историческое событие Пасхи достигает нас здесь и сейчас, каждый раз, когда мы совершаем Святую Мессу. Таким образом, личность Иисуса и все, что Он совершил в Своем земном существовании, выполняя миссию, возложенную на Него Отцом, становится в Евхаристии нашей пищей и питьем. … Но Евхаристия – это не только память о прошлом и воплощение в настоящем нового завета. Она также является открытостью к вечности. Иными словами, Евхаристия, залог и предвкушение небесной трапезы, пробуждает в нас стремление к небу. Она побуждает отныне переживать ту сокровенную жизнь в Боге, которая есть полнота свободы и блаженства и которая изгоняет страх смерти».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 12,1-8.11-14

В те дни: И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев; первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмёт с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ; по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание общества Израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испечённое на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью; это Пасха Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской, и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу, во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его.

Толкование

Литургические чтения Мессы Воспоминания Вечери Господней представляют различные аспекты этого дня: Первое чтение – опыт Исхода, то есть выхода из египетского рабства; Второе чтение – Тайную вечерю Иисуса, отмечаемую в контексте еврейской Пасхи (которая как раз напоминает о выходе из Египта); наконец, Евангелие напоминает об омовении ног в конце Тайной вечери. Литургия приводит событие Исхода, которое становится ежегодно совершаемым «обрядом»: жертвоприношение агнца, окропление кровью косяков дверей, принесение первых плодов и пресного хлеба (напоминание о поспешном уходе и отсутствии времени, чтобы дать хлебу подняться). Весь этот ряд деталей имеет целью зафиксировать событие избавления и напомнить всем поколениям, что Бог никогда не оставляет Свой народ и всегда выступает в роли его проводника и избавителя. Все это подготавливает приход Иисуса, нового Моисея, Который ведет народ через пустыню жизни, реку Крещения и жертву на Кресте. Через нее Агнец Божий освобождает людей от греха и смерти, открывая путь в обетованную землю, на небеса.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 11,23-26

Братья: Я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «приимите, вкусите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт.

Толкование

Если в Первом чтении мы размышляли об освобождении из египетского рабства, которое стало «обрядом», отмечаемым каждый год, то отрывок из послания св. Павла к Коринфянам представляет «воспоминание/ритуал» Тайной вечери, на которой Иисус, Агнец Божий, предает Себя за нас. Новый завет запечатлен в крови истинного Агнца Божьего, Иисуса, Который принес Себя в жертву за нас. И поскольку это новый завет, то и наше поведение в жизни должно быть новым, дабы те, кто питается Телом и Кровью Христа, могли стать достоверными свидетелями любви Спасителя.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 13,1-15

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога исшёл и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру; и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Пётр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Пётр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлёгши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.

Толкование

Тайная вечеря, во время которой Иисус устанавливает Евхаристию, побуждает верующего отдать себя на служение другим. Святой евангелист Иоанн описывает детали этого события как бы в «замедленной съемке», чтобы не упустить ни одного момента. Иисус «встал с вечери», то есть, встал из-за стола: ведь мы не можем превратить обряд в рутину! Он «снял с Себя верхнюю одежду»: ибо один есть Отец Небесный, и все мы – братья, равные. Никто не может претендовать на превосходство над другими. Он, «взяв полотенце, препоясался»: похоже, это единственное литургическое облачение, которое использовал Иисус! «И начал умывать ноги»: жест, который обычно делает слуга по отношению к гостям. Христос делает Себя смиренным слугой: по Его же словам, «если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример». Нам сказано не только принимать хлеб и вино «в воспоминание» о Спасителе, но и умывать ноги, то есть любить друг друга и служить друг другу.