Литургические чтения: 17 АПРЕЛЯ. Месса освящения мира и благословения елея

«Господь да обновит в нас излияние Своего Духа святости и да соделает нас едиными в мольбе о Его милосердии к вверенному нам народу и ко всему миру» (Папа Франциск, проповедь в Страстной четверг 18.04.2019).

На Мессе освящения мира и благословения елея мы видим зримый образ Церкви во всех ее составляющих, собравшихся вокруг епископа в кафедральном храме: для катехуменов и для больных епископ освящает священные елеи, которые будут использоваться в течение всего литургического года для совершения Святых Таинств. На этой Мессе священники возобновляют обещания, данные в день своего рукоположения, а Церковь заново открывает свое священническое призвание. На вопрос: «В ком больше всего нуждаются люди?», св. Тереза Калькуттская отвечает: «В священниках». А священникам она говорит: «Вы должны быть сиянием самого Иисуса. Ваш взгляд должен быть Его взглядом, ваши слова – Его словами. Люди ищут не ваши таланты, а Бога в вас». Давайте поддержим священников нашими молитвами и дружбой, помолимся, дабы они никогда не чувствовали себя одинокими в своей миссии.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 61,1-3a.6a.8b-9

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. И воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними; и будет известно между народами семя их, и потомство их – среди племён; все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом.

Толкование

Отрывок из Книги Исайи несет надежду и утешение, ибо Господь посылает Своих рабов возвестить радость несчастным, перевязать раны сокрушенных сердцем. Пророк заявляет: «Вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего». Следует отметить, что в оригинальном тексте используется не столько термин «служители», сколько «слуги Бога нашего», чтобы связать выражение и миссию со слугой Яхве, чей образ мы рассматривали в последние дни. Эти «служители Бога нашего» призваны «проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Именно милосердие ставит предел злу: Господь Иисус Христос, смиренный слуга, являет Собой безграничное милосердие Небесного Отца. А мы, начиная с Крещения, – народ священников, народ слуг Господних, призванных делами и словами нести знаки Божьего милосердия. Этот духовный опыт, по словам Ответного псалма, позволяет вечно воспевать любовь Господа.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Откр 1,4b-8

Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мёртвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

Толкование

Христос соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему: не народом, как многие другие, но именно народом священников, напрямую зависящим от Того, Кто был распят и спас нас Своей кровью, освободив от зла, а именно от греха. Начинается новое Царство справедливости и мира, настолько желанное, что «возрыдают пред Ним все племена земные». В этом и состоит миссия пресвитера: продлевать миссию Христа на протяжении всей истории, то есть провозглашать Божье милосердие, чтобы извлечь нас из трясины трудностей, страданий, слабостей и грехов. Мы призваны жить в объятиях Христа, «альфы и омеги», Начала и Конца всего сущего.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 4,16-21

В то время: Иисус пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.

Толкование

Прочитав отрывок из 61-й главы Книги пророка Исайи (который мы слышали в Первом чтении), Иисус поясняет: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Исполнилось живое Слово, которое всегда исцеляет, дарует свет и надежду, приносит жизнь и действует на протяжении всей истории. Оно всегда является семенем, посеянным в почву сердца, однако его необходимо принять и беречь, чтобы оно принесло плоды. Во-вторых, это Слово обрело полное воплощение в Иисусе, Который принес радостную весть нищим, возвестил пленникам освобождение, а слепым – прозрение, провозгласив год милости Господней. Это Слово исполнилось, став плотью, конкретной, зримой реальностью: откроем ли мы ему наши сердца?