Литургические чтения: 16 АПРЕЛЯ. Великая среда

«Страстная среда называется также ‘средой предательства’. Сегодня Церковь вспоминает предательство Иуды. Маленький «иуда» живет в каждом из нас, когда мы делаем выбор в пользу денег и своих корыстных интересов, предавая Господа» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 08.04.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 50,4-9a

Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Моё, чтобы Я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Моё, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий Меня. Кто хочет состязаться со Мною? станем вместе. Кто хочет судиться со Мною? пусть подойдёт ко Мне. Вот, Господь Бог помогает Мне: кто осудит Меня?

Толкование

Перед нами Третья песнь раба Яхве, в которой тема неудачи звучит все сильнее. Раб не сопротивляется: он знает, что целиком может рассчитывать на Того, Кто призвал его и доверил миссию. Он помнит о своем ученичестве, ведь он несет людям не свое слово, а является верным посланником Того, Кто «открыл» ему ухо. У раба есть слово для тех, кто испытывает гонения и страдания. Бог никогда не остается равнодушным к страданиям человека, Он всегда внимает его крику, выраженному в словах Ответного псалма: «Услышь меня, Боже, по благости Твоей. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо моё». Господь Иисус Христос – это Божий ответ на страдания человека. Он – смиренный раб Яхве, Свой смертью победивший зло мира сего на Кресте Голгофы.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 26,14-25

В то время: Один из Двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошёл к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать Его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: «Учитель говорит: время Моё близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал вечер, Он возлёг с двенадцатью учениками. И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем Сын Человеческий идёт, как писано о Нём; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал.

Толкование

Третий день подряд в евангельском чтении упоминается апостол Иуда Искариот. Мы встречали его в понедельник, когда он ругал Марию за расточительство драгоценного елея; мы встречали его вчера, когда он закрыл свое сердце от Иисуса, погрузившись во тьму зла; мы встречаем его и сегодня, когда торгуется о цене смерти Учителя: «Что вы дадите мне, и я вам предам Его?». Ему предложили тридцать сребреников. Иисус, таким образом, «предан». Однако Бог продолжает действовать даже в этой чудовищной драме: не только Иуда «отдает» Иисуса первосвященникам, совершая предательство, но и Отец «отдает» Сына человечеству в дар; Сам Христос «отдает» Себя Отцу Небесному и человечеству, в знак верности и любви. Ничтожность Иуды, довольствовавшегося тридцатью сребрениками, подчеркивает величие безвозмездного дара Иисуса, которое не поколебалось даже в самый торжественный момент Тайной вечери: «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня». Спаситель всегда верен Свой любви, даже если другие сознательно предают Его.