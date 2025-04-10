Литургические чтения: 15 АПРЕЛЯ. Великий вторник

«Была ночь, когда Иуда вышел из горницы. Ночь была снаружи и у него на душе. Но есть еще одна ночь, через которую проходят все и в которой сквозь тьму брезжит надежда. Это ночь грешника, ожидающего встречи с Иисусом, Его прощения и ласки» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 26.03.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 49,1-6

Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя Моё. И соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелою изострённою; в колчане Своём хранил Меня. И сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь. А Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и тщетно истощал силу Свою. Но Моё право у Господа, и награда Моя у Бога Моего. И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтён в очах Господа, и Бог Мой – сила Моя. И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до концов земли.

Толкование

Вчера мы слушали первую из четырех песен раба Господнего, которые будут сопровождать нас вплоть до Страстной пятницы. Этот библейский персонаж отождествлялся со страждущим израильским народом, с выдающимся пророком, а в христианском прочтении – с Иисусом. Важно, каким образом Бог спасает Своего раба. Всевышний избрал его, призвал и послал ко всем, включая острова и далекие народы. Даже чувствуя тяжесть неудачи, раб Господень не теряет надежды: его уверенность проистекает от Божьего обетования и переходит в молитву, выраженную в Ответном псалме: «На Тебя, Господи, уповаю; да не постыжусь вовек. Будь мне твёрдым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 13,21-33.36-38

В то время: Собравшись с двенадцатью учениками Своими, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Пётр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошёл в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём. Если Бог прославился в Нём, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Симон Пётр сказал Ему: Господи! куда Ты идёшь? Иисус отвечал Ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдёшь за Мною. Пётр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоёт петух, как отречёшься от Меня трижды.

Толкование

Завершая Тайную вечерю, чудо любви, Иисус с печалью вынужден признаться Своим: «Один из вас предаст меня». Из того, как реагировали ученики, можно уловить черты некоторых из них: мы видим инициативность Петра, первого из апостолов; доверительные отношения Иоанна, а также и злой умысел Иуды, к которому Христос до последнего относится с любовью: по традиции возглавляющий вечерю обмакивает хлеб и предлагает его гостю в знак почета и уважения. Но Иуда упорствует в задуманном им зле: приняв кусок, он тотчас выходит, чтобы реализовать свой греховный умысел. Возможно, мы считаем себя сторонними наблюдателями этой сцены, полагая, что она произошла в далеком прошлом и не имеет к нам прямого отношения. Нет, мы тоже ее участники. Достаточно ответить на вопрос: приняв Евхаристию, мы ведем себя как любимый ученик Иоанн или как Иуда?