Литургические чтения: 14 АПРЕЛЯ. Великий понедельник

«Омывая ноги Иисусу драгоценным нардовым миром, Мария выражает благоговение, благодарность и любовь. В ответ на это Иуда резко критикует ее: ‘Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?’. Это первое упоминание о бедности как идеологии, которое я нашел в Евангелии. Идеолог не знает, что такое любовь, ибо не умеет отдавать себя» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 14.03.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 42,1-7

Так говорит Господь: Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах. Тростника надломленного не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростёрший землю с произведениями её, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из темницы.

Толкование

В Первом чтении представлена миссия раба Господня. Он выполнит свою задачу силой кротости, не сломав ни одной тростинки и не погасив тлеющего фитиля. Его миссия достигнет апогея в деле освобождении, когда он будет открывать глаза слепым и выводить узников из заключения и сидящих во тьме – из темницы. Эти детали становятся реальностью в Иисусе: Своей смертью Он берет на Себя все страдания человечества и освобождает людей из темницы греха и смерти. Этот опыт становится молитвой в Псалме, где посланного избавить и спасти презирают и ненавидят те, кому предназначено это спасение; но раб не боится, ибо знает: «Господь, Ты мой свет и спасение мое». Давайте же присоединимся к молитве раба Господня.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 12,1-11

За шесть дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мёртвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отёрла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте её; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мёртвых. Первосвященники положили убить и Лазаря; потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.

Толкование

Фраза, с которой начинается сегодняшний отрывок из Евангелия, позволяет хронологически вникнуть в последние события, которые приведут Иисуса к Его Пасхе. Во-первых, Господь хочет побыть со Своими друзьями. Во-вторых, мы видим воскрешенного Иисусом Лазаря за столом, Марфу, прислуживающую гостям, и Марию, которая помазал чистым нардовым миро ноги Иисуса. Иуда Искариот возмущается такой, по его мнению, бессмысленной тратой: можно же было продать этот драгоценный елей и раздать полученные триста динариев нищим. Но им двигала вовсе не забота о бедных, отмечает евангелист. Господь ответил: «Оставьте её; она сберегла это на день погребения Моего». Иуда не чувствует благоухания мира, его волнует только звон монет! Да превратится наша жизнь в тёплую вифанскую обитель, где любовь наполняет благоуханием жизни друзей Господних: в любви ничто не бывает чрезмерным, расточительным и напрасным.