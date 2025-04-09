Литургические чтения: 13 АПРЕЛЯ. Вербное воскресенье

«Иисус показывает, как вести себя в трудные времена и противостоять самым коварным искушениям, сохраняя в душе покой, выражающийся не в отрешенности или бесстрастности, но в доверительном предании себя Отцу и Его воле спасения, жизни, милости. Сегодня, входя в Иерусалим, Христос указывает нам путь. Лукавый, князь мира сего, пытается ввести Иисуса в искушение, но Господь противостоит ему, оставаясь верным Своему пути, пути смирения» (Папа Франциск, проповедь в Вербное воскресенье 14.04.2019).

На Страстной неделе мы переживаем тайны страстей, смерти и воскресения Иисуса. Церковь мудро ведет нас за руку от Вербного воскресенья до Креста и воскресения. В эти дни зададимся вопросом: чем для нас сегодня является Крест Господень? Что Крест Иисуса говорит Церкви и современному миру? Готовы ли мы следовать за Иисусом, идушим на Голгофу? Готовы ли мы идти и искать Его в саду, где Он будет похоронен? Сможем ли мы узнать Его живым на дороге в Эммаус? Папа Франциск напоминает: «Прожить Страстную седмицу, следуя за Иисусом, значит научиться пренебрегать собственными интересами, чтобы пойти навстречу другим, первыми сделать шаг навстречу нашим братьям и сестрам, особенно к тем, кто находится дальше всех, кто забыт, кто больше всех нуждается в понимании, утешении, помощи». Литургические облачения этого времени: красного цвета – в Вербное воскресенье; фиолетового – в понедельник, вторник, среду; белого – на Мессе освящения мира и благословения елея в Страстной четверг.

ВОСПОМИНАНИЕ ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 19,28-40

В то время: Иисус восходил в Иерусалим. И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников Своих, сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдёте молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, приведите. И если кто спросит вас: «зачем отвязываете?», скажите ему так: «он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете ослёнка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу; и, накинув одежды свои на ослёнка, посадили на него Иисуса. И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, всё множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: Благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют.

Толкование

Страстное воскресенье, называемое Вербным, – это великие врата, через которые мы входим в Страстную седмицу. Как сказано в евангельском тексте: «Иисус восходил в Иерусалим», используя для этого ослёнка в знак кротости и смирения. Мы тоже, как христиане, должны взращивать в себе эти добродетели, избегая иллюзии, согласно которой победить можно только силой.

СВЯТАЯ МЕССА

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 50,4-7

Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Моё, чтобы Я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Моё, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде.

Толкование

Литургия представляет заключительную часть песни Слуги Всевышнего, где предвещается Его мучительный земной конец. Его глубочайшее смирение, всецелое упование на помощь свыше отражены в Иисусе, Который остается верным до конца, зная, что может доверять Своему Отцу, Который никогда не оставит Его. Ответный Псалом сегодняшней литургии становится эхом этой драмы и величайшего акта доверия: «Боже мой, Боже, не оставь меня».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Флп 2,6-11

Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Толкование

Если в Первом чтении и Евангелии преобладает тема страдания, то в этом гимне мы находим высший путь Иисуса, вознесенного на Крест и тем самым прославленного. Все это Христос пережил потому, что был целиком послушен Небесному Отцу и никогда не отказывался выполнять возложенную на Него миссию. Столкнувшись с трудностями и проблемами, мы взираем на Иисуса и рассчитываем на Его помощь; мы должны оставаться твердыми в своих обещаниях Богу и уверенными, что Он Сам приведет нас к славе. Возможно, это произойдет даже через крест, однако этот страшный символ страданий и боли никогда не будет последним словом.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 22,14-23,56

Тайная Вечеря

Когда настал час, Иисус возлёг, и двенадцать Апостолов с Ним. И сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания; ибо сказываю вам, что уже не буду есть её, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите её и разделите между собою; ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придёт Царствие Божие.

И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается. И вот, рука предающего Меня со Мною за столом. Впрочем Сын Человеческий идёт по предназначению; но горе тому человеку, которым Он предаётся. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.

Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так: но, кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий.

Но вы пребыли со Мною в напастях Моих; и Я завещеваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да едите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моём, и сядете на престолах – судить двенадцать колен Израилевых.

Предсказание об отречении Петра

И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. Но Он сказал: говорю тебе, Пётр, не пропоёт петух сегодня, как ты трижды отречёшься, что не знаешь Меня.

И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чём недостаток? Они отвечали: ни в чём. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч; ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: «и к злодеям причтён». Ибо то, что о Мне, приходит к концу. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно.

Гефсиманское борение

И, выйдя, пошёл по обыкновению на гору Елеонскую. За Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошёл от них на расстояние брошенного камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес, и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, Он пришёл к ученикам, и нашёл их спящими от печали. И сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.

Поцелуй Иуды и взятие Иисуса под стражу

Когда Он ещё говорил это, появился народ, а впереди его шёл один из Двенадцати, называемый Иуда, и он подошёл к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я поцелую, Тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаёшь Сына Человеческого? Бывшие же с Ним, видя, к чему идёт дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсёк ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук; но теперь ваше время и власть тьмы.

Отречение Петра

Взяв Его, повели, и привели в дом первосвященника. Пётр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Пётр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним. Но он отрёкся от Него, сказав женщине: я не знаю Его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Пётр сказал этому человеку: нет! Прошло с час времени, ещё некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. Но Пётр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда ещё говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра; и Пётр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: «прежде нежели пропоёт петух, отречёшься от Меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал.

Надругательства над Иисусом

Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? И много иных хулений произносили против Него.

Иисус перед синедрионом

И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион, и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все: итак Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я. Они же сказали: какое ещё нужно нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст Его.

Допрос Иисуса Пилатом

И поднялось всё множество их, и повели Его к Пилату. И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царём. Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.

От Пилата к Ироду

Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Галилеянин? И, узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался; ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нём, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. И предлагал Ему многие вопросы; но Он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду, и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою; ибо прежде были во вражде друг с другом.

Пилат желает отпустить Иисуса

Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне Человека Сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал, и не нашёл Человека Сего виновным ни в чём том, в чём вы обвиняете Его; и Ирод также: ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено в Нём достойного смерти. Итак, наказав Его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника.

Освобождение Вараввы и предание Иисуса на распятие

Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за произведённое в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни, распни Его! Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашёл в Нём. Итак, наказав Его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю.

Крестный путь на Голгофу

И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нёс за Иисусом. И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нём. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: «блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие».

Тогда начнут говорить горам:

«падите на нас»

и холмам:

«покройте нас».

Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?

Распятие Иисуса Христа

Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ, и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасёт Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. И была над Ним надпись, написанная словами Греческими, Римскими и Еврейскими: «Сей есть Царь Иудейский».

Обращение благоразумного разбойника

Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осуждён на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твоё! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Смерть Иисуса Христа

Было же около шестого часа дня; и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух.

Все становятся на колени и некоторое время сохраняют молчание.

Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно Человек Этот был праведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.

Погребение Иисуса Христа

Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришёл к Пилату и просил тела Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где ещё никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти.

И в субботу остались в покое по заповеди.

Толкование

Слушая текст из Евангелия от св. Луки, мы проникаемся страданиями Иисуса, осознавая, что из этого проявления любви проистекает наше спасение. Конечно, следуя за Учителем, мы – как и ученики – несем в своем сердце непонимание того, что Иисус сделал на Тайной вечере; мы продолжаем строить планы, стремясь к успеху и карьере; мы чувствуем усталость от бодрствования с Ним в Гефсиманском саду; мы агрессивны, реагируя на ситуации с применением силы; мы легко предаем; боимся признать себя учениками Христа; нам страшно следовать за Иисусом на крест Голгофы. И все же мы хотим нести с собой честность благоразумного разбойника, смиренное мужество сотника и благочестие Иосифа Аримафейского. Вслед за Иисусом мы несем нашу слабую, уязвимую человечность, израненную грехом: но именно для этого Он пришел в мир; именно поэтому Он взошел ради нас на Крест: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух».