Литургические чтения: 12 АПРЕЛЯ. Суббота V недели Великого поста

«Дорогие братья и сестры, в эти дни давайте снова подумаем о тайне Иисуса: умирая, подобно пшеничному зерну, Он дарует нам жизнь. Он – семя нашей надежды. Созерцая Распятие, мы постепенно приходим к пониманию: надеяться вместе с Иисусом означает видеть уже в семени зрелый колос, в кресте – Пасху, а в смерти – жизнь» (Папа Франциск, Общая аудиенция 12.04.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 37,21-28

Так говорит Господь Бог: Вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царём у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперёд разделяться на два царства. И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили; и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом. А раб Мой Давид будет Царём над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Моё на веки. И будет у них жилище Моё, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Моё будет среди них во веки.

Толкование

Возвещая слово Божье, пророк Иезекииль сообщает народу, что наконец пришло время вернуться из изгнания. Народ согрешил, пережил изгнание как следствие своего поведения, и теперь, внутренне обновленный, он возвращается на родину. Очищенным и освященным стал народ после изгнания; очищенными и освященными сделал нас Христос через Свои страсти, смерть и воскресение. Таким образом, текст сегодняшнего первого чтения помогает понять, что даже в критические моменты жизни – порой лишенные смысла и значения – Господь рождает совершенно новую жизнь. Он с любовью и нежностью заботится о каждом из нас, как мы молимся в Псалме: «Господь нас охраняет, как пастырь своё стадо».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 11,45-57

В то время: Многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него; и придут Римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрёт за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить Его. Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошёл оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придёт ли Он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.

Толкование

Сегодняшний день – особое время молитвы, покаяния и дел милосердия; мы готовимся к предстоящей Страстной седмице, не отрывая взгляда от Иисуса. Евангельское чтение знакомит с реакцией иудеев на воскрешение Лазаря. Такое знамение побуждает фарисеев и первосвященников принять решение о смерти Иисуса: они не могут смириться с тем, что многие их соотечественники уверовали в Него. Страх перед «многими знамениями» приводит к решению предать Христа смерти, – лишь бы не нарушить равновесия в отношениях с римлянами. Таким образом конечной причиной смерти Иисуса является страх первосвященников: страх, который мы снова увидим в Пилате, Петре и Иуде. Но факт остается фактом: даже через страх Бог Отец может собрать рассеянных сыновей. Крестная смерть Одного открывает дверь спасения для всех.