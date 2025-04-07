Литургические чтения: 11 АПРЕЛЯ. Пятница V недели Великого поста

«Будем созерцать Иисуса очами и сердцем, внимая просвещающему нас Святому Духу: это Он, Сын Божий, Агнец, принесённый в жертву из любви. Лишь Он один понёс на Себе грех мира, лишь Он пострадал, искупив наши грехи, дабы вызволить нас из рабства зла. Да, мы всё ещё бедные грешники, но уже не рабы: мы сыновья, мы дети Бога!» (Папа Франциск, Angelus 19.01.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 20,10-13

Я слышал толки многих: угрозы вокруг; «заявите, говорили они, и мы сделаем донос». Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною, не споткнусь ли я: «может быть, говорят, он попадётся; и мы одолеем его, и отмстим ему». Но со мною Господь, как сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно посрамятся, потому что поступали неразумно; посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твоё над ними, ибо Тебе вверил я дело моё. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев.

Толкование

Иеремия чувствует, что миссия, возложенная на него Богом, приводит к тому, что его не понимают и бросают даже друзья, ожидая его падения. Но и в этой ситуации пророк не теряет упования и надежды, зная, что Господь на его стороне. Это позволяет ему пройти через темное время со светом веры и воздать хвалу Богу: «Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». Словами Псалма попросим Господа помочь нам выстоять даже в трудностях, ведь Он никогда не оставляет Своих друзей.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 10,31-42

В то время: Иудеи схватили каменья, чтобы побить Иисуса. Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги»? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание: Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что Я сказал: «Я Сын Божий»? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нём. Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их. И пошёл опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда; но всё, что сказал Иоанн о Нём, было истинно. И многие там уверовали в Него.

Толкование

Спор между Иисусом и иудейскими старейшинами накаляется до максимума, когда Он говорит, что является Богом. Иудеи настолько разъярились, что подняли камни, чтобы побить Иисуса. Впоследствии это станет обвинением, которое они предъявят Пилату, требуя для Иисуса мучительной смертной казни. Иисус, приводя различные аргументы, ссылается на саму Тору, чтобы убедить собеседников, ведь слово Божье нельзя опровергнуть. Во-вторых, Он предлагает взглянуть на совершенные Им деяния. Но противники не собираются этого делать: они твердо решили, что Иисус будет распят. В каждом живет верующий и неверующий, которые внутри сердца ведут дискуссии друг с другом: благодаря этому вера не превращается в застывшую идеологию, а остается живым и жизненно важным опытом. Вступая в Страстную неделю, давайте не будем бояться неверующего, который живет внутри нас, ведь в конечном итоге именно он сделает нашу веру более истинной. Конечно, Иисус – Бог, и с Ним все меняется ко благу.