Литургические чтения: 10 АПРЕЛЯ. Четверг V недели Великого поста

«Законоучители не понимали радости обетования, радости надежды; они не понимали радости завета. Они утратили чувство утешения, исходящее только от веры. Наш отец Авраам умел радоваться, будучи праведником в вере. Законоучители потеряли веру: они учили закону, но без веры! Более того: они потеряли закон, ибо суть закона – любовь к Богу и к ближнему» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 26.03.2015).

Или св. Магдалина из Каноссы

«Смирение в милосердии – самая прекрасная и самая изысканная черта» Магдалины Каносской, как отмечал Папа Римский Пий XI. Еще одна черта ее святости – радость, которая проистекает из полного доверия к Богу и Пресвятой Деве Марии. Она говорила своим монахиням: «Будьте всегда радостны». Будущая святая родилась в Вероне 1 марта 1774 года. У нее было трудное детство: ее отец, маркиз Каносса, скончался, когда Магдалине было 5 лет; ее мать снова вышла замуж и бросила ее вместе с четырьмя братьями. Вопреки желанию родственников в 17 лет она поступила в кармелитский монастырь, но монашеская жизнь оказалась не для нее. Поэтому она возвратилась в свой замок, где, отказавшись от пышной жизни, взяла на воспитание бедных и брошенных девочек. Когда она переехала в Венецию, ее тронули страдания множества голодающих людей, осиротевших и беспризорных детей, вынужденных совершать преступления, чтобы выжить, больных людей, за которыми никто не ухаживал, инвалидов, особенно глухонемых. Для них она основала институт Дочерей милосердия (Каноссианок) в 1808 году и Сыновей милосердия в 1831 году. Святая умерла в Вероне в 1835 году. Сегодня по всему миру большая монашеская семья продолжает начатое ею дело.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 17,3-9

В те дни: И пал Аврам на лицо своё. Бог продолжал говорить с ним, и сказал: Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Аврамом; но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.

Толкование

Сейчас, накануне Страстной недели, литургия вновь предлагает текст из Книги Бытия, где Всевышний обещает Аврааму многочисленное потомство. На тот момент Израиль представлял собой небольшой «остаток», пытающийся выжить перед лицом изгнания и испытаний. Библейский автор пытается успокоить народ и напомнить ему, что Бог непрестанно верен обетованию, данному Аврааму. Можно сказать, что Бог обещает и идет на компромиссы, но никогда не оставляет свой народ: от людей лишь требуется исполнять завет, передавая его из поколения в поколение. Это значит, что завет – это отношения любви, в которых должны участвовать обе стороны. Это было верным тогда, это остается верным и сегодня. Поэтому, говоря словами Псалма, мы отвечаем и всегда держим в уме и в сердце, что «Господь вечно помнит Свой святой завет».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 8,51-59

В то время: Иисус сказал Иудеям: Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки; а Ты говоришь: «кто соблюдёт слово Моё, тот не вкусит смерти вовек». Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его; а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет ещё пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма.

Толкование

Спор между Иисусом и иудейскими старейшинами достигает апогея. Аргументы Христа заставляют старейшин отреагировать жестко: оппоненты считают, что в данном споре Иисус перешел границы дозволенного. Иудеи цепляются за свои истины и не хотят, чтобы они ставились под сомнение. Однако Иисус Христос – не очередная истина из многих, Он – Истина, ибо Он – Бог. Поэтому нельзя сводить христианский опыт к теоретическим умозаключениям или спорам. Перед Господом мы обязаны решить, на чьей стороне быть – с Ним или против Него. Нейтралитет невозможен, потому что Христос есть Бог. Фундаментальная позиция перед лицом приближающейся Страстной седмицы: на чьей мы стороне?