Литургические чтения: 1 МАЯ. Четверг II недели Пасхи

«Невозможно познать Иисуса, не будучи связанным с Ним, не рискуя жизнью ради Него. Когда столько людей – даже мы – задаются вопросом: “Кто Он?”. Слово Божье отвечает: “Хочешь знать, кто Он? Читай, что Церковь говорит о Нём, говори с Ним в молитве и ходи с Ним по Его пути. Так ты узнаешь, кто Он”» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 26.09.2013).

МЕСЯЦ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ, МАТЕРИ ИИСУСА И НАШЕЙ МАТЕРИ

Месяц май несет с собой особую весеннюю атмосферу, в которой всё вокруг воспевает гимн жизни. Итальянский поэт Джакомо Леопарди назвал этот месяц «благоухающим»: запахи в воздухе, цветы, пробудившаяся от зимней спячки природа – все говорит о красоте. Эта красота, которую мы видим вокруг, призывает обратить взоры к Пресвятой Деве Марии, прекрасной во всем. К ней мы обращаем свою любовь, призывая ее заступничества за наших близких и ближних, за ситуации, которые нас волнуют. Прекрасна традиция собираться в этот месяц и возносить Св. Розарий. В записках, названных «Месяц май, посвященный Марии Пресвятой Непорочной для использования народом» (1858 г.) св. Иоанн Боско предложил своего рода программу на весь месяц, изложенную в трех пунктах. Святой призывает делать все возможное, чтобы удерживаться от греха; не пренебрегать своими духовными и мирскими обязанностями, исполняя их как можно лучше; быть примером для близких в благочестивых богородичных практиках, чтобы и они захотели принять в них участие. Все эти пункты – не самоцель: Иоанн Боско подсказывает, что они должны естественным образом влиться в нашу повседневную жизнь и стать ее неотъемлемой частью.

Святой Иосиф Труженик

Сегодня Церковь отмечает день литургической памяти святого Иосифа Труженика. покровителя рабочих. Это означает также вспомнить среду, в которой родился и вырос Иисус, в которой Он прожил почти всю свою жизнь. Это значит задуматься о том, что Христос тоже трудился, занимался ручным трудом, и что Он также является для нас примером и силой в ежедневной работе. Папа Франциск молился, «дабы вся наша работа начиналась и завершалась в Господе». Папа Римский Пий XII учредил праздник Святого Иосифа Труженика в 1955 году.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ: Кол 3,14-15.17.23-24

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.

Толкование

Спокойно выполнять свои ежедневные труды – великий секрет святости. Если мы действительно можем делать все во имя Иисуса, благодаря через Него Бога-Отца, то мы на правильном пути. Христианская жизнь проста: раз Сам Иисус захотел прожить тридцать лет в доме в Назарете, повинуясь Иосифу и Марии, значит, высшая жизнь святости по силам и нам с вами. Речь идет о том, чтобы с любовью и верностью делать простые вещи: работать, накормить голодного, навещать пожилых и больных и т. д., зная, что таким образом мы воздаем славу Богу, как если бы проповедовали толпе или совершали чудеса. Главное – чистота сердца и намерение, с которым мы совершаем эти действия. Если мы делаем все, чтобы воздать славу Богу и прославить Его жизнью, погруженной в Святого Духа, то мы уже все сделали. Нет сведений о том, что святой Иосиф творил чудеса или переживал мистические состояния. Он был скромным и праведным тружеником, все делал во славу Божью, но, живя каждый день с Иисусом и Марией во славу Бога-Отца, он стал великим святым.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,54-58

В то время: Придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их.

Толкование

В данном случае «сын плотника» – не почетный титул, а скорее аргумент, используемый против Иисуса, Который «претендовал» роль Божьего посланника для избавления Израиля и всего мира от греховного бремени. Согласно представлениям жителей Назарета, Мессия не мог быть простым ремесленником, который всего несколько месяцев назад занимался плотницким делом. Возможно, мы тоже рассуждали бы подобным образом, поэтому сегодняшнее Евангелие касается нас самым непосредственным образом. В другом контексте Иисус скажет: «Блажен, кто не соблазнится о Мне» (ср. Мф 11,6). Поэтому давайте позволим Богу быть Богом, давайте действовать по Его воле, а не по тому, что мы хотели бы или считаем самым эффективным. Чудеса и милости также зависят от нашей веры и свободного принятия Христа. Иосиф прожил с Ним много лет, но так и не увидев ни одного чуда, ни одного поразительного действия. Он верил, не нуждаясь в доказательствах, в особых знамениях. Он просто верил. В этом святой Иосиф – настоящий поборник веры, надежды, милосердия. Он учит, как жить с Иисусом.