Копия Туринской плащаницы в Санкт-Петербурге

В базилике Св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге состоялось выставление копии Туринской плащаницы, которую еще в 2014 году в город св. Петра привезли члены итальянской ассоциации AMCOR («Друзья Восточных Церквей»).

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

По словам настоятеля прихода о. Павла Крупы, эта святыня, сертифицированная архиепархией Турина, стала важным знаком для поместных верующих:

О. Павел Крупа

Копия Туринской плащаницы будет доступна для почитания верующими не только в дни Великого поста, но и в первую пасхальную неделю. Напомним, что базилика Св. Екатерины в Санкт-Петербурге, наряду с московским кафедральным собором, является юбилейной церковью для паломничеств и получения юбилейных индульгенций в архиепархии Божией Матери в Москве.