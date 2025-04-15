Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Копия Туринской плащаницы в базилике Св. Екатерины Александрийской (Санкт-Петербург, апрель 2025 г.) Копия Туринской плащаницы в базилике Св. Екатерины Александрийской (Санкт-Петербург, апрель 2025 г.) 
Церковь

Копия Туринской плащаницы в Санкт-Петербурге

В базилике Св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге состоялось выставление копии Туринской плащаницы, которую еще в 2014 году в город св. Петра привезли члены итальянской ассоциации AMCOR («Друзья Восточных Церквей»).

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

По словам настоятеля прихода о. Павла Крупы, эта святыня, сертифицированная архиепархией Турина, стала важным знаком для поместных верующих:

О. Павел Крупа

Копия Туринской плащаницы будет доступна для почитания верующими не только в дни Великого поста, но и в первую пасхальную неделю. Напомним, что базилика Св. Екатерины в Санкт-Петербурге, наряду с московским кафедральным собором, является юбилейной церковью для паломничеств и получения юбилейных индульгенций в архиепархии Божией Матери в Москве.

Копия Туринской плащаницы в базилике Св. Екатерины Александрийской (Санкт-Петербург, апрель 2025 г.)
Копия Туринской плащаницы в базилике Св. Екатерины Александрийской (Санкт-Петербург, апрель 2025 г.)
15 апреля 2025, 09:57
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию