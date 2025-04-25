Церковь в РФ чтит память новопреставленного Папы Франциска

24 апреля в католических соборах Москвы и Санкт-Петербурга прошли первые заупокойные Мессы по новопреставленному Святейшему Отцу Франциску.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии литургию возглавил апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло в сослужении с митрополитом Павлом Пецци. В Санкт-Петербурге заупокойную Мессу отслужил вспомогательный епископ Николай Дубинин, который 25 апреля совершит литургию и в Калининграде, сообщает информационная служба поместной Церкви.

На богослужение в Москве пришли сотни верующих, дипломаты, представителей разных христианских конфессий, в том числе Русской Православной Церкви. Обращаясь к собравшимся, в своей проповеди апостольский нунций сказал:

«Дорогие братья и сёстры, мы собрались, с сердцем, полным боли и эмоций, чтобы воздать должное великому свидетелю веры. Человеку, который в своей простоте оставил яркий след в истории Церкви и мира. С самого начала Папа Франциск, определяя Церковь как “полевой госпиталь”, продемонстрировал свою волю к полному и неустанному служению на благо ближнего, таким образом подавая свидетельство своей собственной жизнью глубинному смыслу евангельского послания.

В море зачастую растревоженного мира он знал, как управлять с любовью и твёрдостью лодкой Святого Петра, и как “пастух, знающий, как пахнут его овцы”, прошествовал по лугам всего мира, пребывая среди своего стада и водительствуя им всегда с любовью.

Я верю, что мы все признаём и ценим неустанную приверженность Папы Франциска диалогу, поддержанию надежды, открыванию путей для мира и справедливости, сотрудничеству в гуманитарных вопросах. Своими словами и молитвами он обнимал весь мир, всегда бывший в его делах и заботах. Как он говорил в Послании на Всемирный день мира 2014 года: “Легко осознать, что именно братство есть основание и путь мира”.

В своих многих поездках, в которых мы увидели его как паломника по всему миру, Папа Франциск нёс Евангелие народам и нациям, но также разговаривал от сердца к сердцу – с каждым мужчиной и каждой женщиной, принося им слова утешения, дружбы и надежды.

В своих посланиях, характеризующихся глубиной веры и простотой его человечности, Папа Франциск явил миру радость полной самоотдачи Богу, которая не есть ограничение или потеря, а скорее – неоценимое богатство, делающее нас сонаследниками обетований Господних.

Его любовь к Отцу, к братьям по вере не уменьшилась и в последние минуты жизни. Страдание не стало для него препятствием для того, чтобы быть – как он этого всегда хотел – близким к каждому. В нашей памяти навсегда останутся последние образы Папы Франциска, который в инвалидной коляске захотел быть среди тех, кто страдает, в день Юбилея больных; либо же, опять же в инвалидной коляске, приехал принести силу и надежду тем, кто находится в тюрьме.

Ничто не остановило его в провозглашении прощения и Божьей любви, даже страдание, каковым образом он показывал искупительную ценность боли, проживаемой в вере.

Как не вспомнить, наконец, огромную приверженность Папы Франциска делу мира. Его слова и действия оставили значительный след и зародили во всех надежду, что мир может быть – и как можно скорее — тем общим домом, где все как братья и сёстры живут в мире и гармонии.

Этой литургией мы хотим послать наше последнее приветствие Папе Франциску в уверенности, что она оживит в нас эмоциональную и действенную благодарность за его отеческое и братское присутствие среди нас».

В этот Юбилейный год, отмечает апостольский нунций, память о Папе Франциске может укрепить нас как свидетелей надежды, созидателей мира, совершителей прощения. Так мы сможем воздать честь его памяти и на его примере продолжать быть подлинными учениками Христа воскресшего, способными слышать нужды мира и отвечать на них истиной любовью.

«Возобновим же свою приверженность Марии – Матери Церкви и Царице мира – и предадим ей наш путь веры, моля её вознести к Отцу, в Его объятья, нашего возлюбленного Папу Франциска», – воззвал в конце проповеди архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Источник: Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве