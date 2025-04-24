Церковь в Эстонии молится о новопреставленном Папе Франциске

Официальный сайт Католической Церкви в Эстонии опубликовал послание епископа Таллинского монсеньора Филиппа Журдана в связи с кончиной Папы Франциска.

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Обращаясь к католикам страны, епископ Таллинский с глубокой скорбью сообщает:

«Наш возлюбленный Святейший Отец, Папа Франциск, отошёл в Дом нашего Небесного Отца. Его уход – великая утрата для всей Церкви, в том числе и для нас, католиков Эстонии, которые чувствовали Его отцовскую любовь, заботу и молитвенную поддержку.

Папа Франциск был верным учеником Христа, оставившим глубокий след в истории Церкви своей смиренностью, простотой и непоколебимой преданностью Евангелию. Он всегда был рядом с бедными и нуждающимися, призывая нас жить по вере и в любви. Он подчёркивал значение милосердия и напоминал, что сила Христа проявляется прежде всего в нашей любви к ближним.

С благодарностью вспоминаем Его апостольский визит в Эстонию в 2018 году, когда Он встретился с нами на таллинской Площади Свободы и передал всей стране послание надежды и верности Богу. Его слова и сегодня звучат в наших сердцах: “Бог никогда не отнимает Свою любовь!” Эти слова особенно близки нам в этот час скорби, призывая довериться любви Бога даже среди утраты».

В этот момент, когда Церковь оплакивает своего Пастыря, епископ Таллинский призывает всех католиков Эстонии к молитве за душу Папы Франциска, а также за всю Вселенскую Церковь:

«Помолимся и за будущего Папу, которого Святой Дух изберёт Главой Церкви, дабы он мог продолжить миссию Христа и вести Божий народ путём истины и любви.

Вверим душу нашего возлюбленного Папы Франциска заботе безграничного Божьего милосердия. Пусть Его жизнь и служение станут для нас примером, а Господь дарует нам силы идти путём веры и любви, которым Он нас вёл».