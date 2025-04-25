Церковь в Азербайджане: «Мы потеряли пастыря с сердцем Иисуса»

24 апреля в храме Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку состоялась Святая заупокойная Месса о новопреставленном Папе Франциске, которую возглавил апостольский префект Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете.

Официальный сайт апостольской префектуры приводит слова владыки Владимира, который с глубокой благодарностью и молитвой поделился с читателями воспоминаниями о Святейшем Отце: «Мы потеряли пастыря с сердцем Иисуса»:

«Двенадцать лет назад конклав кардиналов избрал архиепископа Буэнос-Айреса и примаса Аргентины, кардинала Хорхе Бергольо главой Католической Церкви. Он принял имя Франциск, и с самого начала своего понтификата удивлял как верных Церкви, так и неверующих.

Папа Франциск избегал любых проявлений демонстративности. После избрания его на Папский престол он отказался переезжать в Папские покои Апостольского дворца и на протяжении всего своего понтификата жил в простой комнате в Доме Святой Марфы – гостевом доме Ватикана.

Особое внимание Папа Франциск уделял проблемам бездомных, мигрантов и тех, кто стал жертвой маргинализации в обществе. Покойный понтифик осуществил ряд проектов, чтобы дать этим наиболее уязвимым категориям общества вновь осознать свое человеческое достоинство. У него было сердце, сопереживающее чужой беде, чуткое и понимающее.

Как святой Франциск Ассизский некогда осознал свое призвание реформировать средневековую Церковь, так и Папа Франциск рассматривал свое избрание как возможность помочь Церкви, особенно Римской Курии, снять с себя бремя некоторых форм и структур, которые он считал пережитками прошлого.

Его искренняя человечность, спонтанность, с которой он ее проявлял, а также его усилия в направлении экуменизма и мира снискали ему восхищение и уважение многих людей за пределами Католической Церкви.

Он был непоколебимо верен католической доктрине, но в то же время с большим сочувствием относился к проблемным ситуациям, в которых оказываются люди в современном мире. В поисках выхода из них он был готов идти по рискованным тропам. Возможно, именно поэтому он не был достаточно консервативным для консервативных кругов и недостаточно либеральным для либеральных.

С его смертью Церковь лишилась доброго пастыря с сердцем Иисуса, бедные – заботливого духовного отца, а мир, охваченный войнами и беспорядками, – голоса, неустанно призывающего к примирению и взаимному прощению.

Католическая Церковь Азербайджана с глубокой благодарностью помнит апостольский визит Папы Франциска в нашу страну в 2016 году. Нам дорога память о том, что покойный понтифик рукоположил первого местного священника и назначил епископа для нашей поместной Церкви.

Боже милостивый, даруй покойному Папе Франциску вечную награду за все его труды и прими его в Твое Царство. Пусть он, ныне в небесных селениях, в сонме святых, сопровождает наше земное паломничество своими отеческими молитвами. Аминь».

Источник: Католическая Церковь в Азербайджане