Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Папа Франциск во время Всемирного дня бедных (Ватикан, 17 ноября 2024 г.) Папа Франциск во время Всемирного дня бедных (Ватикан, 17 ноября 2024 г.)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Церковь

Белая роза для Папы от его возлюбленных детей

26 апреля, сразу после заупокойной Мессы в Ватикане, на ступенях римской базилики Санта-Мария-Маджоре соберутся около сорока человек: неимущие, бездомные, мигранты, обездоленные, заключённые преподнесут свой последний дар – белую розу Папе Франциску, который будет похоронен в стенах древней базилики. «Это будет прощание, но прежде всего – благодарность», – подчеркнул в интервью Радио Ватикана епископ Бенони Амбарус, делегат Епископской конференции Италии по делам милосердия.

Виктор Владимиров, Сальваторе Чернуцио - Град Ватикан  

Папа Франциск пожелал, чтобы его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре рядом с часовней Паолина, где веками почитается богородичный образ Salus Populi Romani («Спасение римского народа»). Именно перед этой чудотворной иконой Святейший Отец молился в самые значимые моменты понтификата.

Папу Франциска встретит Матерь, которую он так любил, и его встретят возлюбленные дети – отверженные, последние, слабые, забытые, отмечает монсеньор Амбарус. Среди участников последней встречи будет особенно много заключённых. Некоторые из них были рядом с Папой в один из самых символичных моментов его понтификата: когда он открыл Святые врата в римской тюрьме Ребиббия, превратив её на один день в кафедральный собор. Эта встреча, по словам епископа, оставила в сердцах узников неизгладимый след: «Они говорят, что теперь чувствуют себя сиротами. Папа Франциск стал для них отцом, и его уход ощущается как настоящая утрата. Но осталась надежда, которой он всегда призывал крепко держаться».

Идея пригласить нуждающихся родилась у итальянского епископата после консультаций с ватиканской литургической службой. Было принято решение, что на прощание с Папой Франциском должны прийти именно те, кому он уделял наибольшее внимание: бедные, бездомные, заключённые, мигранты и представители уязвимых сообществ. Среди них – женщина-трансгендер, которая недавно заключила первый трудовой договор в жизни, при содействии римского отделения фонда Caritas.

«Святейший Отец не просто поддерживал словом, он помогал делом. Для него милосердие всегда проходило и через кошелёк», – подчёркивает монсеньор Амбарус. Так, в разгар пандемии Папа передал миллион евро на поддержку римских безработных. Позже – ещё один миллион на переустройство старого дома духовенства в жильё для бедных семей. Таких поступков в его понтификате было очень много – от Рима до самых дальних окраин.

В эту субботу бедные и обездоленные придут не только проститься, но и сказать: «Ты сделал для нас то, чего не сделал никто другой», – отмечает епископ. У каждого в руке будет белая роза – жест прощания, любви и признательности. «Это “спасибо” от детей, которые прощаются с отцом и провожают его в Дом Отца Небесного», – завершает монсеньор Бенони Амбарус.

В специальном коммюнике Зала печати подчёркивается духовный смысл этого прощания с Папой Франциском:

«Бедные занимают исключительное место в сердце Бога. Такое же место они занимали в сердце и Учительстве Святейшего Отца, избравшего имя Франциск, чтобы никогда не забывать о них. По этой причине в момент прощания у входа в базилику Санта-Мария-Маджоре будет присутствовать группа бедных и нуждающихся, чтобы воздать последние почести Папе Франциску перед его погребением».

24 апреля 2025, 17:42
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию