Архиепископ Пецци соболезнует в связи с кончиной Папы

21 апреля архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божьей Матери в Москве, выразил соболезнования в связи с кончиной Святейшего Отца Франциска.

Информационная служба архиепархии опубликовала послание поместного ординария:

«Дорогие братья и сестры,

с большой скорбью и одновременно с великой радостью мы узнали, что наш любимый Святейший Отец Франциск вернулся в Дом Отца.

Со скорбью, потому что мы не созданы для разлуки. Мы созданы для того, чтобы жить вместе, и в любви Христовой мы всегда вместе, даже если нас разделяет расстояние. Поэтому, когда дорогой нам человек умирает и возвращается в Дом Отца, то место, которое он занимал в наших сердцах и в наших общинах, исполняется пустоты. Только вчера во время пасхального богослужения, приветствуя Его Высокопреосвященство Апостольского нунция в РФ Архиепископа Джованни Д’Аниелло, я говорил, что присутствие нунция – это присутствие самого Папы посреди нас. И вот теперь мы скорбим оттого, что это место опустело.

С другой стороны, мы радуемся великой радостью, той радостью, о которой Иисус говорит Своим ученикам: "никто не может отнять у вас эту радость" (Ин 16,22). Потому что теперь наш дорогой Святейший Отец Франциск будет с нами всегда, будет сопровождать нас, чтобы укреплялось наше общение, чтобы укреплялось наше единство.

Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, молиться о нашем Папе Франциске.

О датах и времени торжественных заупокойных Месс в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде будет объявлено отдельно в ближайшее время. Призываю всех по возможности участвовать в этих Мессах.

Всех священников прошу служить Святую Мессу по усопшем Понтифике с соблюдением литургических указаний, которые будут разосланы священнослужителям в ближайшее время.

Прошу также, чтобы в Кафедральном соборе в Москве, в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге, в храме св. Адальберта в Калининграде и во всех юбилейных храмах открыли книги соболезнований».