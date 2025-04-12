Архиепархия Божьей Матери в Москве поможет Кустодии Св. Земли

Ординарий архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ Павел Пецци сообщил, что в Страстную пятницу 18 апреля в приходах архиепархии, как и во всех поместных Церквах, пройдёт целевой сбор для Святой Земли.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послании, опубликованном Информационной службой поместной Церкви, митрополит Пецци обращается к верующим:

«Дорогие отцы, дорогие братья и сёстры! Хочу напомнить вам о сборе для Святой Земли, который традиционно проводится в Страстную пятницу. В новостях, на видео и фотографиях мы все можем видеть, что происходит на Святой Земле. Вся Католическая Церковь особым образом заботится о том, чтобы христиане могли не покидать Святую Землю и развивали именно там своё присутствие. Поэтому прошу вас объявить об этом сборе и просить верующих, чтобы они были по мере возможности щедрыми. Не будем забывать, что отдавать нужно всегда с радостью, а не по принуждению, как говорит апостол Павел (ср. 2 Кор 9,7)».

Ординарий ссылается на видеообращение кустода Святой Земли бр. Франческо Паттона, где описывается крайне сложная ситуация местных христиан, молодёжи, сотрудников кустодии, которые стараются продолжать пастырскую, образовательную и гуманитарную деятельность.

О разных проектах и структурах, которые поддерживают Кустодия и Департамент по делам Восточных Церквей, можно узнать на сайте ватиканского ведомства, отмечает архиепископ и в конце послания желает всем плодотворной Страстной недели и светлой Пасхи Христовой.