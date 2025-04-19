19 АПРЕЛЯ. Святая суббота

«Бог отваливает с нашего пути самые твердые камни, о которые разбиваются в прах надежды и чаяния: смерть, грех, страх, обмирщение. Человеческая история не заканчивается у надгробия. Каждый человек сегодня призван найти в живом Господе Того, Кто отваливает от сердца самые тяжелые камни» (Папа Франциск, проповедь 20.04.2019).

В Страстную субботу преобладают молчание, воспоминания и размышления о погребенном Иисусе. «Ныне тишина великая настала на земле, великая на ней тишина и пустота. Тишина Великая, ибо Царь уснул. Земля убоялась и умолкла, ибо Бог во плоти уснул и пробудил спавших от века», – гласит древняя проповедь на Страстную субботу. Церковь стоит у гроба Господа, размышляя о Его Страстях и смерти, ожидая вместе с Пресвятой Богородицей славного рассвета воскресения.

В размышлениях на Страстную субботу Папа Римский Бенедикт XVI писал: «Мы должны обратить внимание на то, что смерть перестает быть собой после того, как Христос прошел через нее, после того, как Он принял и проник в нее. Подобным образом и человеческая жизнь перестает быть тем же самым после того, как во Христе человеческая природа смогла войти в контакт, и действительно вошла в контакт, с собственным существом Бога. Раньше смерть была только смертью, отлучением от земли живых и, хотя и с разной глубиной, чем-то вроде ‘ада’, ночной стороной бытия, непроницаемой тьмой. Теперь же смерть – это еще и жизнь: когда мы пересекаем ледяное одиночество смертного порога, мы снова и снова встречаемся с Тем, Кто есть жизнь, Кто был готов стать спутником нашего окончательного одиночества и Кто в смертном одиночестве Своих мук в Елеонском саду и Своего крестного вопля ‘Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?’ разделил наше одиночество».

Давайте же в этот день усердно молиться, как Пресвятая Дева Мария, и вместе с ней разделим смиренное упование на Бога, на Его спасительный замысел.