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Римская базилика Святого Павла вне Стен Римская базилика Святого Павла вне Стен 
ЦЕРКОВЬ

9 мая в Риме пройдёт экуменический молебен

Отдел социальных коммуникаций Римского викариата сообщил о проведении экуменического молебна, посвящённого миссионерам разных конфессий, которые пролили кровь ради Христа и Евангелия.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

День памяти миссионеров-мучеников обычно отмечается 24 марта, но в этом году – в порядке исключения – традиционные мероприятия в Римской епархии объединятся с экуменическим юбилейным бдением: оно состоится вечером 9 мая в базилике Св. Павла вне Стен.

По словам организаторов, в ходе богослужения верующие «почтут память католиков, православных, евангеликов, которые отдали жизнь, оставаясь верными Христу и Евангелию. Их поддерживала вера – свет надежды перед лицом зла, и нередко они принимали мученическую смерть, совершая дела милосердия».

«Именно этот экуменизм крови, о котором не раз упоминал Папа Франциск, был отражён в Юбилейном 2000 году в соборной молитве, вознесённой св. Иоанном Павлом II у стен Колизея», – говорится в коммюнике Римского викариата.

20 марта 2025, 16:05
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