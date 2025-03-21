Статистика Католической Церкви: новые и старые тенденции

Вышли из печати два издания Центрального отдела церковной статистики: Папский ежегодник, собравший сведения о структурах Вселенской Церкви за 2024 год, и Ежегодник статистики Церкви, включающий данные о главных феноменах, которые определяли пастырскую деятельность Католической Церкви за 2022 и 2023 годы.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Согласно этим двум изданиям, число католиков в мире увеличилось на 1,15 процента: в 2023 году их было уже 1 миллиард 406 миллионов.

47,8 процента католиков проживают на американском континенте, преимущественно в Центральной и Южной Америке: на первом месте – Аргентина, Колумбия и Парагвай, где крещеные в КЦ составляют от 90 процентов населения. 20 процентов всего католического населения проживает в Африке: на первом месте по количеству католиков – Демократическая Республика Конго (55 миллионов), на втором – Нигерия (35 миллионов). В Азии насчитывается 11 процентов всех католиков мира, и они сосредоточены в первую очередь на Филиппинах (93 миллиона) и в Индии (23 миллиона). Европа, где проживают 20,4 процента всей мировой католической общины, является наименее динамичной территорией по росту числа католиков. В Италии, Польше и Испании, согласно представленным данным, крещеные в КЦ составляют более 90 процентов жителей.

К концу 2023 года в мире насчитывалось 406 996 католических священников. Их число выросло в Африке (на 2,7 процента) и в Азии (на 1,6 процента) и сократилось в Европе (на 1,6 процента), Океании (на 1 процент) и в Америке (на 0,7 процента). Что касается соотношения между числом священников и числом католиков, то в Северной Америке, Европе и Океании наблюдается избыток священников по сравнению с пастырскими потребностями, а в Латинской Америке и Африке, наоборот, значительная нехватка пресвитеров по сравнению с пастырскими нуждами и общим числом католиков.

Постоянные диаконы становятся категорией, переживающей особенно благодатный момент: рост их числа в Океании составил 10,8 процента, а в Америке – 3,8. Европа и Азия также представляют позитивную динамику в отношении постоянных диаконов.

А вот число монашествующих повсюду сокращается, и в особенности это касается монахинь. Однако основные причины этой тенденции – преклонный возраст сестер, в то время как оставление монашеской жизни уже не такое распространенное явление. Здесь опять же есть большие различия между континентами: так, в Африке число монахинь увеличилось на 2,2 процента, в Юго-Восточной Азии их стало больше на 0,1 процента. Наоборот, в Северной Америке спад составил 3,6 процента, в Центральной Америке – чуть меньше, но тоже около 3 процентов, в Европе – 3,8 процента. Вместе с тем число монахинь во всем мире превышает число пресвитеров на 45 процентов, и во многих регионах им приходится не только помогать священникам, но и заменять их в различных служениях.

Семинаристов, обучающихся в высших духовных семинариях, становится все меньше: эта тенденция не меняется с 2012 года и относится ко всем континентам, кроме Африки, где число кандидатов, желающих принять священный сан, выросло на 1,1 процента. По данным на 2023 год, больше всего католических священников – 61,4 процента - выпускается из духовных семинарий Африки и Азии, - и это при том, что в Азии число семинаристов сократилось более чем на 4 процента.