Литургические чтения: 4 АПРЕЛЯ. Пятница IV недели Великого поста

«Христос, исполняя миссию, возложенную на Него Отцом, прекрасно знает, что Ему предстоит тяжелый труд, отвержение, гонения и поражение. Это цена, которую во все времена нужно будет платить за истинное пророчество. Однако отказ не обескураживает Иисуса, не преграждает Ему путь и никак не влияет на плодотворность Его пророческих деяний» (Папа Франциск, Angelus 03.02.2019).

Или: Св. Исидор, епископ и Учитель Церкви

Исидор – самый почитаемый автор раннего Средневековья, наставлявший целые поколения христиан. В одном из его трудов мы читаем: «Во всех своих поступках, во всех делах подражай добру; соревнуйся со святыми, смотри на подвиг мучеников, следуй примеру праведников». Исидор родился в знатной семье из Картахены (Испания) между 560 и 570 годами и в сорокалетнем возрасте стал епископом Севильи. Он был убежден, что пастырство епископа начинается с самоотречения и смирения, целостности жизни, искусства излагать христианские истины и, прежде всего, доброго примера. Его труды, помимо исторической ценности, обнаруживают человека, остро интересующегося духовными вопросами, стремящегося наставлять свое духовенство и народ в вопросах веры. Он учит: «Если кто-то хочет постоянно быть с Богом, то должен часто молиться, а также часто читать Священное Писание. Ибо молясь, мы говорим с Богом, а когда читаем, это Бог говорит с нами». Перед смертью (4 апреля 636 года) он полностью раздал свое имущество в милостыню и публично у всех попросил прощения.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Прем 2,1a.12-22

Неправо умствующие говорили сами в себе: «Устроим засаду праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания; объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа; он пред нами – обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него; ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его; он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо, если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его; осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нём попечение будет». Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных.

Толкование

Безбожники задумали расставить ловушки для праведника, обличавшего их за прегрешения против закона. Таким образом нечестивцы стремятся подорвать действия праведников. Так было когда-то, так было с Иисусом, так будет и с нами всегда. Больше всего нечестивцев раздражает то, что дела и намерения праведников противоположны их собственному образу мыслей и действий. Простое поведение людей Божьих глубоко задевает их и раздражает. Участь оболганного праведника постигла и Христа, но Своей смертью и воскресением Он преодолел ее, позволив нам с уверенностью войти в нее. Праведники знают, на кого они могут рассчитывать, они уверены (как мы поем в сегодняшнем Ответном псалме), что «близок Господь к сокрушённым сердцем, и смиренных духом спасёт».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 7,1-2.10.25-30

В то время: Иисус ходил по Галилее; ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник Иудейский: поставление кущей. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришёл на праздник не явно, а как бы тайно. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить? Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придёт, никто не будет знать, откуда Он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришёл не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня. И искали схватить Его; но никто не наложил на Него руки, потому что ещё не пришёл час Его.

Толкование

На протяжении всего Великого поста литургия помогает очистить наш взгляд, чтобы лицезреть Господа Иисуса, присутствующего в нашей жизни. Всегда есть риск остаться в плену собственных предубеждений, уверенности в том, что мы все знаем: «Мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придёт, никто не будет знать, откуда Он». «Мы знаем, откуда Он»: так мало нужно, чтобы не радоваться дружелюбному и незаметному присутствию Господа. Бог говорит с каждым через повседневность, через ближних и через духовный опыт. Христос заявляет, что Он «не Сам от Себя пришел», но Пославший Его истинен, а очень многие не знают Его. Поэтому, чтобы узнать и принять новизну Господа Иисуса, литургия призывает верующих жить глубже, честно и правдиво, без компромиссов и лицемерия.