Литургические чтения: 31 МАРТА. Понедельник IV недели Великого поста

«После того, как Господь входит в нашу жизнь и творит чудо в каждом из нас, все только начинается: чудо – это приглашение идти вперед, чтобы славить Господа, как гласит Псалом» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 12.03.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 65,17-21

Так говорит Господь: Вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моём; и не услышится в нём более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их.

Толкование

В Первом чтении вновь звучит тема возвращения к Всевышнему, ибо Он никогда не нарушает Своих обетований. Устами пророка Господь обещает, что в Нем все преобразится и найдет свое воплощение: жизнь и мир. Ничто уже не будет прежним, поэтому литургия естественно продолжает тему в Ответном псалме: «Господа прославлю, Он поднял меня, вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошёл в могилу». Пусть этот Великий пост окажется благоприятным временем для нашего духовного возрождения по бесконечной милости Спасителя, по Его Божественному милосердию.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 4,43-54

В то время: Иисус вышел из Самарии и пошёл в Галилею. Ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своём отечестве. Когда пришёл Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев всё, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак Иисус опять пришёл в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к Нему и просил Его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошёл. На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Толкование

Иисус возвращается в Кану, где ранее он превратил воду в вино. Здесь происходит необычная встреча с царедворцем, сын которого был при смерти, и отец просит Иисуса пойти к нему в дом и спасти его. Человек глубоко поверил слову Учителя и отправился в путь, даже не увидев знамения. Это и есть вера: крепкая убежденность в созидательной силе Слова. Верить – значит отправиться в путь, не видя никакого знамения. Верить – значит понимать, что в знаках жизни Бог творит великие дела. На дороге царедворца встретили его слуги и сказали, что его сын выздоровел: он исцелился в тот самый час, когда Иисус сказал об этом. Вера создает общность: в результате исцеления больного обратилась вся его семья. Это порождает радость, какой была преисполнена брачная трапеза в Кане Галилейской.