Литургические чтения: 30 МАРТА. IV воскресенье Великого поста

«Фарисеи критикуют Иисуса за то, что Он “принимает грешников и ест с ними”. Эти слова содержат в себе удивительную весть: Иисус принимает грешников и делит с ними трапезу. Именно это происходит с нами на каждой Св. Мессе, в каждой церкви: Господь рад принять нас за Своим столом, где Он отдает Себя нам. Эту фразу можно написать на дверях наших церквей: ‘Здесь Иисус принимает грешников и приглашает на Свою трапезу’» (Папа Франциск, Angelus 15.09.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис Нав 5,9a.10-12

В те дни: И сказал Господь Иисусу: ныне Я снял с вас посрамление Египетское. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушёные зёрна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской.

Толкование

Мы входим в четвертое воскресенье Великого поста. Это своего рода пауза, чтобы сфокусировать направление нашего паломничества к Пасхе. Она похожа на передышку, которую делает человек, поднимаясь в гору: после сложного подъема, достигнув первого уступа, он переводит дыхание, оглядывается на пройденную часть пути, радуется достигнутому этапу и, устремив взгляд к цели, заряжается энергией, готовый к последнему отрезку пути. Именно такой передышкой является сегодня отрывок из Книги Иисуса Навина: Бог всегда заботится о нас и заботится о радости, которая является общей нитью библейских текстов этого воскресенья. Эту радость дарует Бог, ибо Он заботится о каждом из нас, как заботился о народе Израиля, даруя манну в пищу и «произведения земли сей». Эта радость является лишь предвкушением того величайшего ликования, когда Христос сделает нас участниками небесного пира, уже предвкушаемого сегодня в Евхаристии. Мы можем сказать об этом словами псалмопевца: «Вкусите и увидите, как благ Господь».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 5,17-21

Братья: Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое. Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения; потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом.

Толкование

Как уже говорилось в первом чтении, радость – это дар Божий, предлагаемый всем без исключения, и никто не должен чувствовать себя отверженным. Бремена старых грехов ушли в прошлое: Бог не вменяет людям их проступки. Апостол Павел обращается к общине коринфян, а сегодня к каждому из нас, призывая разделить эту радость, испытать, насколько благ и милосерден Господь Иисус. Павел умоляет верующих позволить себе быть любимыми, прощенными, охваченными безграничным милосердием Бога. Сегодня апостол обращается с тем же призывом к каждому из нас, с тем же воодушевлением: «Примиритесь с Богом». Лишь тогда мы сможем ощутить радость праздника.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 15,1-3.11-32

Приближались к Иисусу все мытари и грешники – слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: «отче! дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошёл, пристал к одному из жителей страны той; а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи; но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих». Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного телёнка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв, и ожил; пропадал, и нашёлся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «что это такое?» Он сказал ему: «брат твой пришёл; и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка». Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и всё моё твоё. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв, и ожил; пропадал, и нашёлся».

Толкование

Отец приготовил пир для всех: и для младшего сына, который вернулся домой, и для старшего, который упорно не хочет входить, – он чувствует себя уязвленным в гордыне, в «напрасном» соблюдении правил: он не понимает, что делал это без любви. Четвертое воскресенье Великого поста – передышка на пути к Пасхе – дает нам возможность ответить на милосердную любовь доброго Небесного Отца, Который встречает всех: и тех, кто возвращается из далекого путешествия, и тех, кто остался дома, но не понимает ценности любви. Для всех у Отца есть ласковые слова, как для младшего сына, так и для старшего. Мы все призваны участвовать в щедрой трапезе Отца и разделять Его радость.