Литургические чтения: 3 АПРЕЛЯ. Четверг IV недели Великого поста

«Молитва заступничества требует смелости и терпения. Если мы хотим, чтобы Господь услышал наши просьбы, нужно идти и стучаться в дверь, стучаться в сердце Божье, желая этого всем сердцем! Но если мы не вовлечены в нужды человека, о котором молимся, в нашем сердце не найдется места ни смелости, ни терпению» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 15.03.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 32,7-14

В те дни: И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской; скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он – непокорный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы Египтяне не говорили: «на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли». Отврати пламенный гнев Твой, и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты Собою, говоря: «умножая умножу семя ваше, как звёзды небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно». И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведёт его на народ Свой.

Толкование

Книга Исход продолжается рассказом о золотом тельце, символе греха народа по отношению к Богу, греха столь великого, что Всевышний воспылал гневом и пожелал наказать израильтян. В ответ Моисей умоляет Бога остановиться, чтобы не вызвать злорадства египтян. Моисей делает себя заступником, но не столько для оказания услуги народу, сколько для того, чтобы верность Бога и Его обещание не подвергались сомнению. И Господь отменил наказание Своему народу. Как и в случае с израильтянами, Бог в Своем Сыне Иисусе остается верен любви к нам, несмотря на множество золотых тельцов, которых мы продолжаем создавать себе, заблуждаясь, что все зависит от нас. В подражание Моисею теперь нам предстоит стать заступниками многих наших братьев и сестер и вторить словам Ответного псалма: «Вспомни о нас, Господи, по милости Твоей».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 5,31-47

В то время: Иисус сказал Иудеям: Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Моё не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне: и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Вы посылали к Иоанну; и он засвидетельствовал о истине. Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство; но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. И не имеете слова Его, пребывающего в вас; потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков; но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришёл во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя своё, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом; есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне; потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?

Толкование

Продолжается чтение пятой главы Евангелия от св. Иоанна: Господь Иисус усиливает противостояние с оппонентами, призывая в свидетели Иоанна Крестителя, возвещавшего об истине. Есть и другие свидетельства о том, что Иисуса послал именно Отец: об этом заявляет Сам Всевышний, об этом говорят дела Иисуса, Священное Писание. Но иудеи не обращают на это внимания, ибо «принимают славу друг от друга», а славы, исходящей от единого Бога, не ищут. В то время как люди превозносятся друг над другом, упиваясь самодостаточностью, деяния Христа даруют свободу – от чувства вины, уныния, горечи, разделений. Так было на заре христианства, так есть и сегодня: мы можем оставаться в плену самообмана, как иудеи, и не признавать совершенно явных доказательств, а можем открыться действию Святого Духа и признать, что там, где любовь и освобождение, Бог действует в нас и для нас.