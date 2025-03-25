Литургические чтения: 29 МАРТА. Суббота III недели Великого поста

«Человеческий взор всегда ищет величия и с легкостью восхищается тем, что бросается в глаза. Бог же не смотрит на внешнее – Он смотрит в сердце (см. 1 Цар 16,7) и восхищается смирением». (Папа Франциск, Angelus 15.08.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ос 6,1-6

Пойдём и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря – явление Его, и Он придёт к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. «Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой как восходящий свет. Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений».

Толкование

Пророк Осия призывает верующих возвратиться к Богу; его настойчивая просьба пронизана уверенностью в том, что Господь знает сердце народа и понимает непостоянство его любви, подобной утреннему облаку и росе, исчезающей на заре. Бог все это знает и требует не великих подвигов, а любви, – более, чем всесожжений. Он желает от нас покаяния сердца, исполненного любви, хотя и израненного грехом. По Своей великой благости Господь подарит новое сердце, новый дух, и в Ответном псалме мы поем: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои».

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 18,9-14

В то время: Сказал Иисус к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю; даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Толкование

Евангельское чтение продолжает тему покаяния и смиренного возвращения к Господу. Перед нами фарисей, чувствующий себя безупречным и совершенным благодаря внешнему соблюдению закона. В том же храме стоит и мытарь, уверенный лишь в собственной греховности; поэтому он бьет себя в грудь и без конца повторяет: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!». Иисус предостерегает учеников от «молитвы фарисейской», когда во главу угла ставится «я» и собственные достижения. Верующие должны стараться ясно видеть свои недостатки и грехи, просить о небесной милости и прощении, с Божьей помощью стараться исправиться, ставя в центр лишь Бога, – что и делает мытарь.