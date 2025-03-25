Литургические чтения: 28 МАРТА. Пятница III недели Великого поста

«Было бы иллюзией думать, что мы любим ближнего, если не любим Бога; и такой же иллюзией было бы думать, будто мы любим Бога, если не любим ближнего» (Папа Франциск, Angelus 4.11.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ос 14,2-10

Так говорит Господь: Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова, и обратитесь к Господу; говорите Ему: «отними всякое беззаконие, и прими во благо, и мы принесём жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас; не станем садиться на коня, и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосердие для сирот». Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля; он расцветёт, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское. «Что мне ещё за дело до идолов?» скажет Ефрем. — Я услышу его, и призрю на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.

Толкование

Человек может сбиться с пути, совершать ошибки, не прислушиваться к Слову, но, по словам пророка Осии, Господь не оставляет Свой народ и просит Его обратиться. Вернуться, изменить направление, воспользоваться шансом вернуться к Богу. В одиночку спастись невозможно, заявляет пророк.

Образ возрождения, представленный через метафоры, – лилия, маслины, виноградная лоза, – символизирует духовное обновление, которое Бог дарует тем, кто с искренним сердцем возвращается к Нему. Слова пророка актуальны для каждого верующего: даже после падения человек может быть восстановлен силой Божьей благодати.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 12,28b-34

В то время: Один из книжников подошёл и спросил Иисуса: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею»: вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать Его.

Толкование

На протяжении нескольких дней литургические чтения настойчиво обращают наше внимание на то, что важно не только слушать Слово Божье, но и следовать ему. Сегодня в диалоге Иисуса с книжником мы находим синтез всего. Один из книжников спрашивает Иисуса, которая из заповедей является самой главной. Иисус отвечает: «Первая. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вторая заповедь подобна первой: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это как две стороны одной медали, потому что невозможно любить Бога и не любить своих ближних. Любовь к Богу и любовь к ближнему неразделимы, это единая заповедь, вытекающая из того, что Бог первым возлюбил нас. Поэтому наша любовь всегда является ответом на Божью любовь. Завершая третью неделю Четыредесятницы, возблагодарим Господа за Его любовь и осознаем, насколько мы отвечаем Ему и нашим ближним взаимностью.