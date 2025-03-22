Литургические чтения: 27 МАРТА. Четверг III недели Великого пост

«Может случиться, что неудержимая зависть, вызванная чьей-то добротой и благими делами, побуждает нас ложно обвинить человека. Здесь мы имеем дело с самым настоящим смертоносным ядом: со злобой, которой намеренно разрушают чье-то доброе имя. Да избавит нас Бог от этого страшного искушения!» (Папа Франциск, Angelus 10.06.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 7,23-28

Так говорит Господь: Такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». Но они не послушали, и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих – пророков, посылал всякий день с раннего утра; но они не слушались Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили шею свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают; и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа, Бога своего, и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их.

Толкование

В эти дни мы размышляем над темой Божьего закона – закона безусловной любви, который можем принять только в свободе. Господь избрал нас, возлюбил первым, и это уже повод для радости! Однако из этого выбора проистекает и ответственность: ходить путями Божьими, ибо только они ведут к подлинному счастью. Пророк Иеремия раскрывает трагедию человеческой упорности: избранный народ снова и снова отворачивается от Господа, предпочитая «внушения злого сердца». Это не просто случайная ошибка, а образ жизни, в котором человек сам себя закрывает для благодати. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что Господь непрестанно зовёт, терпеливо ожидает, но не отменяет свободы выбора. Бог, как любящий Отец, не устает посылать пророков, даже если человеческие сердца остаются закрытыми. В этом контексте Великий пост становится благоприятным временем для переоценки внутренней открытости к Богу. Слушать Господа – значит жить согласно Его заповедям, учась доверять Ему не только в радостях, но и в испытаниях. Ответный Псалом напоминает: «Послушайте глас Господа: сердец не закрывайте». Это призыв к внутреннему обновлению, к смиренному возвращению к истине и свободе, о которой говорит Христос: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8,31-32).

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,14-23

В то время: Изгнал Иисус беса, который был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился. Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба. Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падёт. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула изгоняю бесов. И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападёт на него и победит его, тогда возьмёт всё оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.

Толкование

Христос исцеляет немого человека, изгнав из него беса, и народ удивляется. Но вместо того, чтобы признать в этом очевидный, яркий знак Божьего Царства, многие начинают обвинять Иисуса. Здесь налицо духовная слепота – когда человек, даже лицезрея истину, не желает её принять. Господь разоблачает нелепость обвинений: если бы Он действовал силой дьявола, значит, царство тьмы было бы разделено и ослаблено. Но Его действия – явное свидетельство силы Божией. Этот эпизод напоминает о непрестанной борьбе между светом и тьмой. Великий пост учит нас не заигрывать со злом, но стоять на стороне Христа. Для противостояния дьявольским нападкам Церковь предлагает духовные средства: молитву, пост, милостыню, Исповедь, Евхаристию – подобно «пяти камням Давида» (см. 1 Цар 17,40). Эти орудия даны не как внешние обряды, но как живой щит веры. Христос ясно говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Лк 11,23), потому что в духовной жизни не существует нейтральной территории: либо мы собираем с Ним, либо расточаем. Наше решение следовать за Христом – это, конечно, самый трудный и ответственный путь, но лишь он приводит к вечной жизни в небесной радости. Пусть этот Великий пост станет для нас временем укрепления верности Христу, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2,20).