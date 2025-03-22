Литургические чтения: 26 МАРТА. Среда III недели Великого поста

«Христу недостаточно простого соблюдения норм и внешних приличий, Он зрит в самый корень Закона, обращая внимание прежде всего на намерение и, следовательно, на сердце человека, откуда берут начало наши добрые или злые дела» (Папа Франциск, Angelus 16.02.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Втор 4,1.5-9

Моисей сказал народу: Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, даёт вам. Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею. Итак храните и исполняйте их; ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовём Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих.

Толкование

Моисей призывает народ хранить Божий закон с мудростью и разумением, напоминая, что этот закон не ограничивает свободу, но направляет её. Исполнение заповедей – вовсе не бремя, а путь к жизни в полноте, как и подчёркивает сам текст: «Дабы вы были живы». Закон Божий даётся как свет, освещающий путь человека и народа. Его соблюдение – это великое свидетельство перед народами. Чтобы тщательно хранить Закон и собственную душу, главное – не забывать благодеяний Божьих. Духовная память хранит в нас живую связь с Господом, ведь забывчивость ведёт к ослаблению веры, а затем к духовной летаргии. Вот почему Моисей настаивает: «Поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Вера – это не только личный опыт, но и ответственность за её передачу грядущим поколениям. Псалмопевец возглашает: «Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога твоего». Пусть наш великопостный путь станет временем прославления Бога за Его благодеяния в нашей жизни, временем обновления памяти о Его присутствии и неизменной верности.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,17-19

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не пройдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдёт из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном.

Толкование

Господь Иисус Христос пришёл не отменить закон или пророков, но исполнить их. Он является живым исполнением Закона, ибо все предписания и пророчества Ветхого Завета находят свою полноту в Нём. Тем самым Христос показывает, что закон – это не свод мёртвых правил, а выражение воли Божьей, ведущей человека к спасению. Закон порой воспринимается как ограничение свободы, однако и свобода, как и любовь, имеет свои правила. Истинная свобода – это не произвол, а способность следовать добру, а значит, быть верным Божьим заповедям. Их следует соблюдать не формально, а всем сердцем, ведь именно верность провиденциальным Божьим законам наполняет христианскую жизнь красотой и порядком. Конечно, этот путь требует усилий и жертв, поскольку истинная любовь по своей природе взыскательна. Христос подчёркивает, что исполнение даже «малейших» заповедей имеет значение. В этом – призыв к верности в малом, которая формирует целостность духовной жизни. Таковы и отношения с Господом: они не терпят компромиссов, но требуют глубокого доверия и решимости следовать за Христом. Выбор остаётся за нами – принять этот путь или отвергнуть.