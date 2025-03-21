Литургические чтения: 25 МАРТА. Благовещение Господне

«Бог принял плоть и кровь: Он смирил Себя, став человеком, подобным нам. Он смирил Себя до такой степени, что взял на Себя наши страдания и наш грех, и Он просит нас искать Его не за пределами жизни и истории, но в отношениях с Христом и с нашими братьями и сестрами. Искать Его в нашей повседневной жизни. Вот путь к встрече с Богом: отношения с Христом и с нашими братьями и сестрами» (Папа Франциск, Angelus 22.08.2021).

«Призвание Марии к сотрудничеству в Божьем замысле напоминает, что у нас тоже есть призвание: Бог ожидает от каждого стремления к святости в обычной среде и повседневных обстоятельствах. Евангелист Лука сообщает, что ангел Гавриил был послан Богом "в город Галилейский, называемый Назарет" (Лк 1,26). Галилея в те времена была самым презираемым регионом Палестины: назвать человека "галилеяном" означало нанести ему тяжкое оскорбление. А Назарет был самым маленьким селением в Галилее. Когда апостол Филипп сказал Нафанаилу: “Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета” (Ин 1,45). Нафанаил сразу же ответил: “Из Назарета может ли быть что доброе?” (Ин 1,46). И все же ангел послан Богом именно в Назарет Галилейский, ибо лишь смиренное сердце готово ответить на Божий призыв искренним и верным согласием. Давайте же не забывать о том, что нужно всегда бороться с гордыней. Гордыня – причина всех напряжений, всех проблем: в семье, в обществе, а также в Церкви. Жак Бенинь Боссюэ (1627-1704) в одной знаменитой речи сказал: “Вы удивляетесь, почему кажется, будто Бог скрывает Себя? Но ответ очевиден: Богу неуютно в наше время, ибо люди преисполнены гордыни. А Бог не может быть услышан гордецами!”» (кардинал Анджело Комастри).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 7,10-14;8,10с

В те дни: И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у Господа, Бога твоего; проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог.

Толкование

Царь Давид хотел построить храм Богу, однако Всевышний отказался, пообещав Давиду крепкое царство. На протяжении всей истории цари Сирии и Израиля шли против Иуды, чтобы сместить царя Ахаза из колена Давидова. Тогда Господь посылает пророка Исаию успокоить и ободрить Ахаза, и это становится их первой встречей. Сегодняшнее литургическое чтение описывает вторую встречу, во время которой Сам Господь даст народу великое знамение. Дева зачнет и родит Сына, Которого назовет Еммануил (Бог-с-нами). Как и в случае с Ахазом, мы тоже рискуем почувствовать себя в безвыходной ситуации, в ловушке собственного страха. Однако Бог всегда верен Своим обетованиям, и лишь от нас зависит, будем ли мы следовать Божьему замыслу или нет. Вторя словами Псалма, воскликнем: «Вот, иду я, Боже, исполнить Твою волю».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 10,4-10

Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что «ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, – которые приносятся по закону, – Ты не восхотел и не благоизволил», потом прибавил: «вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.

Толкование

Праздник Благовещения возвращает к тому дню, когда Мария ответила Богу «Вот я». Благодаря согласию Пресвятой Девы Иисус стал одним из нас и по воле Всевышнего пришёл в мир ради нашего спасения. Христос достоин веры, Его свидетельство заслуживает доверия, Его Слово истинно. Он возлюбил нас всерьез. Господь сошел на землю, чтобы даровать нам возможность вознестись на небо, где Он сегодня восседает одесную Отца и куда Он восшел, чтобы приготовить для нас место. Мы призваны ежедневно отвечать взаимностью на милосердную любовь Бога, спасшего нас во Христе Иисусе, Эммануиле, Боге-с-нами.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,26-38

В то время: Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

Толкование

За девять месяцев до святого Рождества Церковь отмечает праздник Благовещения Господня, вспоминая, что Бог стал плотью в утробе Пресвятой Девы Марии. Таким образом, мы празднуем воплощение Иисуса Христа, Сына Божьего, но мы не можем сделать это, не почитая также и Его Пречистую Матерь. Свое «вот я» она произносит после замешательства, отмеченного вопросами, неуверенностью, страхами. Каждый проходит через этот опыт, сталкиваясь с жизненными вызовами. Матерь Иисуса учит нас не бояться своих страхов и сомнений, но свободно выражать то, что мы чувствуем, будучи уверенными, что ничто не скрыто от Небесного Отца. Давайте же присоединим наше робкое «да» к ответу Марии и будем уверены, что для Бога нет ничего невозможного.