Литургические чтения: 2 АПРЕЛЯ. Среда IV недели Великого поста

«Пасха Христа – это окончательная победа над смертью, ибо Он превратил Свою смерть в высшее деяние любви. Он умер за любовь! В Евхаристии Он передает нам эту победоносную пасхальную любовь. Принимая ее с верой, мы тоже сможем по-настоящему любить Бога и ближнего, мы сможем любить так, как Он возлюбил нас, отдавая жизнь. Лишь испытав эту силу Христа, силу Его любви, мы сможем отдавать себя без страха» (Папа Франциск, Общая аудиенция 22.11.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 49,8-15

Так говорит Господь: Во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошённые, сказать узникам: «выходите», и тем, которые во тьме: «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их, и приведёт их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путём, и дороги Мои будут подняты. Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости: ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!» Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я, Господь, не забуду тебя.

Толкование

Израильтян, находящихся в изгнании, вдали от своей земли, пророк призывает радоваться и не терять надежду, ибо настанет день, когда они не будут ни голодать, ни жаждать, ибо Милующий приведет их к источникам вод. Великопостный путь – это приглашение не падать духом, выйти из рабства греха. Вот причина для радости: Бог приглашает нас вернуться к Нему, ибо Он никогда не забывает о нас, и в Ответном псалме Церковь воспевает: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 5,17-30

В то время: Иисус говорил Иудеям: Отец мой доныне делает, и Я делаю. И ещё более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушает субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничто не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему всё, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную; и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу; и суд Мой праведен: ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.

Толкование

Иисуса критикуют за то, что Он совершает исцеления по субботам. В ответ Господь являет Свое Богосыновство: «Отец мой доныне делает, и Я делаю». По Его словам, Сын ничего не может делать, кроме того, что увидит у Небесного Отца. Это выражение повторяется в конце евангельского отрывка, подчеркивая неразрывное, полное единство между Иисусом Христом и Отцом Небесным. Это сокровенная связь любви делает Иисуса единым с Отцом и позволяет Ему делать все. Если мы научимся быть едиными в Господе Иисусе, мы тоже сможем вершить великие дела, ибо любовь делает возможным даже, казалось бы, невозможное. Порой мы остаемся в плену собственных расчетов и рассуждений, забывая, что у сердца есть причины, о которых не ведает разум. Давайте же оставаться едиными с Господом Иисусом, и станем свидетелями того, как сила Божьей милосердной любви может изменить все.