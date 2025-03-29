Литургические чтения: 2 АПРЕЛЯ. Среда IV недели Великого поста
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 49,8-15
Так говорит Господь: Во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошённые, сказать узникам: «выходите», и тем, которые во тьме: «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их, и приведёт их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путём, и дороги Мои будут подняты. Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости: ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!» Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я, Господь, не забуду тебя.
Толкование
Израильтян, находящихся в изгнании, вдали от своей земли, пророк призывает радоваться и не терять надежду, ибо настанет день, когда они не будут ни голодать, ни жаждать, ибо Милующий приведет их к источникам вод. Великопостный путь – это приглашение не падать духом, выйти из рабства греха. Вот причина для радости: Бог приглашает нас вернуться к Нему, ибо Он никогда не забывает о нас, и в Ответном псалме Церковь воспевает: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив».
ЕВАНГЕЛИЕ Ин 5,17-30
В то время: Иисус говорил Иудеям: Отец мой доныне делает, и Я делаю. И ещё более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушает субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничто не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему всё, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную; и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу; и суд Мой праведен: ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
Толкование
Иисуса критикуют за то, что Он совершает исцеления по субботам. В ответ Господь являет Свое Богосыновство: «Отец мой доныне делает, и Я делаю». По Его словам, Сын ничего не может делать, кроме того, что увидит у Небесного Отца. Это выражение повторяется в конце евангельского отрывка, подчеркивая неразрывное, полное единство между Иисусом Христом и Отцом Небесным. Это сокровенная связь любви делает Иисуса единым с Отцом и позволяет Ему делать все. Если мы научимся быть едиными в Господе Иисусе, мы тоже сможем вершить великие дела, ибо любовь делает возможным даже, казалось бы, невозможное. Порой мы остаемся в плену собственных расчетов и рассуждений, забывая, что у сердца есть причины, о которых не ведает разум. Давайте же оставаться едиными с Господом Иисусом, и станем свидетелями того, как сила Божьей милосердной любви может изменить все.